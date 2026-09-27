Bão mạnh càn quét Bờ Đông Mỹ, ngập lụt diện rộng

Theo Hãng tin AP ngày 27.9, hàng chục triệu người nằm trong vùng ảnh hưởng của cơn bão. Cơ quan Thời tiết Quốc gia Mỹ (NWS) dự báo tình trạng ngập lụt, mưa lớn và gió giật sẽ còn tiếp diễn trong vài ngày tới. Tính đến sáng 27.9 theo giờ Việt Nam, cơn bão quét qua nhiều khu vực ở bang New York, với sức gió mạnh nhất gần 90 km/giờ.

Trong ngày 26.9, hơn 100.000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại các bang New Jersey, Connecticut, New York và Pennsylvania đã rơi vào cảnh mất điện do gió mạnh làm gãy đổ cây cối và đứt đường dây. Trong khi đó, dữ liệu từ trang theo dõi chuyến bay FlightAware cho biết 439 chuyến bay liên quan đến các sân bay tại Mỹ đã bị hủy, cùng khoảng 2.500 chuyến khác bị hoãn, Reuters đưa tin.

Người đàn ông chèo xuồng qua khu vực bị ngập do ảnh hưởng của bão tại bang New Jersey, Mỹ ngày 26.9 ẢNH: AP

Tình trạng ngập lụt và sóng lớn đã gây ra nhiều thiệt hại nghiêm trọng về tài sản. Tại 1 bến du thuyền ở bang New Jersey, 1 chiếc thuyền dài 7,6 m trị giá 150.000 USD đã bị gió thổi bay khỏi bệ nâng. Ở bang Virginia, nước dâng cao khiến nhiều ô tô mắc kẹt trên đường, trong khi tại bang Maryland, nước biển tràn vào tận sân sau của các hộ dân.

Thời tiết cực đoan cũng làm gián đoạn hàng loạt sự kiện lớn. Nhiều sự kiện ca nhạc, thể thao ngoài trời cũng phải bị hủy để đảm bảo an toàn.

Khu vực tại bang New Jersey, Mỹ ngập sâu ngày 26.9 ẢNH: REUTERS

Nor'easter được các chuyên gia dùng để chỉ những cơn bão hình thành từ phía đông bắc của Mỹ và di chuyển dọc theo Bờ Đông nước này. Việc cơn bão hiện nay di chuyển chậm đã khiến thời tiết khắc nghiệt kéo dài hơn.

Lãnh đạo bang New York và New Jersey đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại nhiều khu vực. Trước mối nguy hiểm từ triều cường và các đợt sóng lớn, Thống đốc New York Kathy Hochul cảnh báo: “Bất kỳ ai đến gần những vùng nước đều đang đánh cược với mạng sống của chính mình”.