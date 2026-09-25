Bão Dujuan càn quét, 11 người thiệt mạng ở Nhật Bản

Trong số người thiệt mạng do bão Dujuan có 7 người ở tỉnh Chiba và 4 người ở tỉnh lân cận Kanagawa. Hôm 22.9, giới chức Nhật Bản thông báo bão Dujuan đã khiến ít nhất 4 người chết và 22 người bị thương.

Một con đường bị ngập sau khi bão Dujuan gây mưa lớn ở Sakura thuộc tỉnh Chiba (Nhật Bản) vào ngày 22.9 Ảnh: Reuters

Tính đến hôm hay, hơn 10.000 ngôi nhà tại tỉnh Chiba vẫn chưa có điện. Công ty điện TEPCO cho biết thêm hàng chục ngôi nhà ở tỉnh Kanagawa cũng bị mất điện trong hôm nay.

Ông Sakuma Shoji (63 tuổi), một chủ doanh nghiệp tại Ichihara, thành phố chịu ảnh hưởng nặng nề nhất về tình trạng mất điện tại Chiba, cho hay nhà ông đã mất điện từ tối 21.9. Hệ thống năng lượng mặt trời của gia đình có cung cấp một phần điện năng nhưng không đủ dùng.

"Trời nóng mà tôi lại không thể bật điều hòa, nên tôi định sẽ ngủ trong xe hơi", ông Sakuma chia sẻ. Nhà ông cũng bị mất nước sinh hoạt và hiện chưa rõ khi nào những dịch vụ này mới được khôi phục.

Nhân viên cứu hỏa dùng thuyền đưa một cụ bà rời khỏi khu vực ngập lụt sau khi bão Dujuan gây mưa lớn tại Sakura thuộc tỉnh Chiba (Nhật Bản) vào ngày 22.9 Ảnh: Reuters

TEPCO cảnh báo tình trạng mất điện có thể kéo dài do nhiều tuyến đường bị chặn do sạt lở đất và cây đổ trên diện rộng, khiến các đội kỹ thuật tại một số nơi thậm chí không thể tiếp cận để kiểm tra những cơ sở hạ tầng bị hư hại.

Theo chính quyền tỉnh Chiba, tính đến trưa 24.9, khoảng 2.700 hộ gia đình tại đây cũng không có nước sinh hoạt.

Một chiếc ô tô bị ngập sau khi bão Dujuan mang theo mưa lớn trút xuống thành phố Sakura thuộc tỉnh Chiba (Nhật Bản) vào ngày 22.9 Ảnh: Reuters

Bão Dujuan còn làm vỡ một số đoạn đê bao quanh hồ Imbanuma ở phía bắc tỉnh Chiba, gây ngập nhà cửa và ruộng lúa trên diện rộng.

Tại Kimitsu, nơi tình trạng mất nước diễn ra trên diện rộng, cô Kono Ayumi (32 tuổi) đã phải mang khoảng 60 lít nước từ điểm cấp nước về nhà. Cô Kono đã sử dụng đĩa giấy và đũa dùng một lần để tiết kiệm nước, nhưng cho hay: "Nhà vệ sinh mới là vấn đề lớn nhất".