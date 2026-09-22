Bão Dujuan quét qua Nhật Bản, gây thiệt hại nặng

Cơ quan Quản lý thảm họa và hỏa hoạn của Nhật Bản hôm nay thông báo 3 người đã thiệt mạng tại tỉnh Chiba và 1 người chết tại vùng Kanagawa. Cơ quan này thông báo lực lượng cứu hộ vẫn đang tìm kiếm 6 người mất tích sau các vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra, theo AFP.

Một chiếc ô tô bị ngập sau khi bão Dujuan mang theo mưa lớn đến Sakura thuộc tỉnh Chiba (Nhật Bản) vào ngày 22.9 Ảnh: Reuters

Tính đến chiều nay, hơn 45.000 hộ gia đình tại Chiba (gần Tokyo) vẫn chưa có điện, trong khi hơn 460 ngôi nhà bị hư hại.

Sáng nay, bão Dujuan đã di chuyển ra xa khỏi vùng biển nằm giữa Nhật Bản và bán đảo Triều Tiên, tiến vào Thái Bình Dương. Theo đó, giới chức dỡ bỏ hoặc hạ mức cảnh báo đối với hầu hết các khu vực có nguy cơ mưa lớn và sạt lở đất.

Trước đó, bão Dujuan đã buộc một trong những hội chợ thương mại trò chơi điện tử lớn nhất thế giới diễn ra tại thủ đô Tokyo phải đóng cửa sớm.

Dù suy yếu khi di chuyển về phía đông bắc, bão Dujuan vẫn trút lượng mưa kỷ lục xuống một số khu vực quanh Tokyo.

Đài NHK đưa tin đảo Oshima, nằm cách trung tâm Tokyo khoảng 120 km về phía nam, đã ghi nhận lượng mưa 832 mm trong vòng 48 giờ, con số này cao hơn gấp đôi lượng mưa trung bình của cả tháng 9 tại đây. Tại quận Edogawa của Tokyo, lượng mưa đã đạt mức kỷ lục 282,5 mm trong vòng 24 giờ.

Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu do con người gây ra đang làm gia tăng rủi ro từ các trận mưa lớn, vì bầu khí quyển ấm hơn có khả năng giữ được nhiều hơi nước hơn, theo AFP.