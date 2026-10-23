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    Bão Champi chuẩn bị quét qua, Đài Loan đóng cửa diện rộng

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Hầu như các dịch vụ Đài Loan đã tạm ngừng hoạt động trong hôm nay 23.10, khi bão Champi sắp quét qua vùng lãnh thổ này, theo Reuters.

    Theo Cơ quan Khí tượng Đài Loan (CWA), Champi, một trong những cơn bão mạnh nhất tại Thái Bình Dương trong năm nay, hiện vẫn duy trì sức gió giật khoảng 191 km/giờ gần tâm bão.

    Đài Loan đóng cửa khi bão Champi sắp quét qua - Ảnh 1.

    Những con sóng do bão Champi tạo ra ập vào một bức tường chắn biển tại Cơ Long (Đài Loan) ngày 23.10

    Ảnh: Reuters

    CWA cho biết thêm tâm bão đang cách Đài Loan khoảng 170 km về phía đông. Theo dự báo, bão sẽ di chuyển sát phía đông bắc Đài Loan vào tối nay, sau đó chuyển hướng lên phía bắc, về phía bờ biển Trung Quốc và cuối cùng tiến vào miền nam Nhật Bản.

    Gió mạnh và mưa lớn do bão đã khiến 1 người chết và 163 người bị thương. Giới chức Đài Loan thông báo 2.639 người đã được sơ tán khỏi các khu vực miền núi. Công ty điện lực Taipower thông báo hơn 77.000 hộ gia đình đã bị mất điện, dù hiện tại nguồn cung cấp điện cho phần lớn các hộ này đã được khôi phục.

    Tại các thị trấn ven biển, người dân đã nhận được cảnh báo qua điện thoại di động về những đợt gió giật vượt quá 150 km/giờ và được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn ngay lập tức.

    Các chuyên gia dự báo thời tiết tại Đài Loan cho biết cơn bão có bán kính khoảng 320 km, đủ lớn để bao phủ phần lớn lãnh thổ Đài Loan. Ảnh hưởng của bão Champi có thể kéo dài gần hai ngày.

    Hầu hết các cửa tiệm và trường học khắp Đài Loan đóng cửa trong hôm nay, và đường phố trở nên vắng lặng khi phần lớn người dân ở yên trong nhà, theo AFP.

    Thị trường chứng khoán cũng tạm ngừng hoạt động. Một số cơ sở kinh doanh đã đặt các bao cát hoặc rào chắn kim loại tại lối vào để ngăn nước lũ tràn vào.

    Đài Loan đóng cửa khi bão Champi sắp quét qua - Ảnh 2.

    Bao cát được đặt bên ngoài một tòa nhà khi bão Champi tiến gần Đài Loan, tại Cơ Long (Đài Loan) ngày 23.10

    Ảnh: AFP

    Ngoài ra, Cơ quan Giao thông vận tải Đài Loan cho hay tất cả 262 chuyến bay trong hòn đảo cùng 717 chuyến bay quốc tế đã bị hủy. Tuy nhiên, tuyến đường sắt cao tốc nối phía bắc và phía nam vẫn duy trì hoạt động như thường lệ.

    Tại Nhật Bản, một số sự kiện ở tỉnh Okinawa thuộc miền nam nước này đã bị hủy, khi bão Champi đến gần, theo AFP.

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