Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Siêu bão Bavi càn quét các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Sáng qua (6.7), siêu bão Bavi đã đổ bộ trực tiếp vào đảo Rota (thuộc quần đảo Bắc Mariana của Mỹ ở Thái Bình Dương), mang theo mưa lớn và sức gió giật lên tới 290 km/giờ. Theo Đài Euronews, cơn bão cũng càn quét các đảo lân cận thuộc Mỹ gồm Guam, Tinian và Saipan.

Chính quyền đảo Rota cho biết đã bước đầu ghi nhận thiệt hại diện rộng do ngập lụt, trong khi hạ tầng viễn thông bị tê liệt do ảnh hưởng của bão.

Siêu bão Bavi càn quét các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương - Ảnh 1.

Gió mạnh tại đảo Guam do ảnh hưởng của bão Bavi ngày 6.7

Ảnh: AFP

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) phân loại siêu bão Bavi là bão cấp 5 - cấp độ nguy hiểm nhất. Trước đó, NWS cảnh báo sức gió mạnh và việc bão đổ bộ trực tiếp có thể giật sập những ngôi nhà không kiên cố. Dự kiến, bão Bavi có thể trút lượng mưa lên tới 510 mm khi đi qua đảo Rota.

Cơn bão đã gây thêm sức ép cho khoảng 210.000 người tại quần đảo Bắc Mariana và vùng lãnh thổ Guam, những người vốn đang chật vật khắc phục hậu quả từ siêu bão Sinlaku hồi tháng 4. Nhiều cư dân trên đảo Saipan và Tinian vẫn đang phải chịu cảnh mất điện trong những tháng qua.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), siêu bão Bavi trở nên nguy hiểm hơn do hiện tượng El Nino đã bắt đầu tiến triển ở Thái Bình Dương. WMO giải thích hiện tượng này làm nhiệt độ bề mặt đại dương ấm lên và tiếp thêm hơi ẩm, khiến các cơn bão nhiệt đới ngày càng khốc liệt.

Tin liên quan

El Nino chính thức hình thành trên Thái Bình Dương, có thể trở nên rất mạnh

El Nino chính thức hình thành trên Thái Bình Dương, có thể trở nên rất mạnh

Cơ quan Khí tượng Úc cho hay hiện tượng El Nino vừa hình thành ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương có thể sẽ trở thành đợt mạnh nhất trong hơn 70 năm.

Thế giới ứng phó siêu El Nino

Siêu bão Bavi đổ bộ lên đảo Rota của Mỹ ở Thái Bình Dương

Khám phá thêm chủ đề

siêu bão Bavi Guam El Nino Thái Bình Dương

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận