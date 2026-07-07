Siêu bão Bavi càn quét các đảo Mỹ ở Thái Bình Dương

Chính quyền đảo Rota cho biết đã bước đầu ghi nhận thiệt hại diện rộng do ngập lụt, trong khi hạ tầng viễn thông bị tê liệt do ảnh hưởng của bão.

Gió mạnh tại đảo Guam do ảnh hưởng của bão Bavi ngày 6.7 Ảnh: AFP

Cơ quan Thời tiết quốc gia Mỹ (NWS) phân loại siêu bão Bavi là bão cấp 5 - cấp độ nguy hiểm nhất. Trước đó, NWS cảnh báo sức gió mạnh và việc bão đổ bộ trực tiếp có thể giật sập những ngôi nhà không kiên cố. Dự kiến, bão Bavi có thể trút lượng mưa lên tới 510 mm khi đi qua đảo Rota.

Cơn bão đã gây thêm sức ép cho khoảng 210.000 người tại quần đảo Bắc Mariana và vùng lãnh thổ Guam, những người vốn đang chật vật khắc phục hậu quả từ siêu bão Sinlaku hồi tháng 4. Nhiều cư dân trên đảo Saipan và Tinian vẫn đang phải chịu cảnh mất điện trong những tháng qua.

Theo Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO), siêu bão Bavi trở nên nguy hiểm hơn do hiện tượng El Nino đã bắt đầu tiến triển ở Thái Bình Dương. WMO giải thích hiện tượng này làm nhiệt độ bề mặt đại dương ấm lên và tiếp thêm hơi ẩm, khiến các cơn bão nhiệt đới ngày càng khốc liệt.