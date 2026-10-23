Lực lượng chính phủ Yemen tuyên bố giáng hàng trăm đòn tấn công vào Houthi

Người phát ngôn lực lượng vũ trang Yemen, đại tá Majed Al-Nuzaili ngày 22.10 cho biết hoạt động quân sự trên được tiến hành như một phần của chiến dịch “Bình minh Yemen", theo hãng thông tấn Anadolu.

Các cuộc tấn công tập trung vào những mục tiêu quân sự quan trọng của Houthi, bao gồm chỉ huy chiến trường, các cụm quân, lực lượng tiếp viện, vị trí triển khai vũ khí hạng nặng, cứ điểm kiên cố, cũng như các phương tiện vận chuyển chiến binh và vật tư.

Theo ông Al-Nuzaili, chiến dịch diễn ra tại nhiều khu vực, trong đó các mặt trận phía bắc cũng như các tỉnh Al-Jawf, phía tây tỉnh Marib và Al-Bayda. Ngoài ra, quân đội Yemen cũng ghi nhận cuộc tấn công đã làm gián đoạn hoạt động của Houthi, ngăn lực lượng này tăng viện cho các vị trí tiền tuyến, qua đó tạo điều kiện để quân đội chính phủ tiếp tục tiến công.

Ông Al-Nuzaili cho biết chiến dịch đã khiến khoảng 512 thành viên Houthi thiệt mạng, đồng thời phá hủy hoặc vô hiệu hóa hơn 330 xe quân sự và xe chở quân. Chiến dịch cũng nhắm vào vũ khí hạng nặng và lực lượng tiếp viện đang trên đường đến tiền tuyến ở tỉnh Taiz.

Các thành viên của lực lượng chính phủ Yemen bắn vào một chiếc xe tăng trong cuộc đụng độ với lực lượng Houthi tại một địa điểm gần Al-Hazm (Yemen) hồi tháng 9.2026 ẢNH: REUTERS

Phát ngôn viên quân đội Yemen khẳng định lực lượng chính phủ sẽ tiếp tục nhắm vào năng lực quân sự và các điểm tập trung quân của Houthi, nhằm ngăn nhóm này bù đắp tổn thất hoặc giành lại thế chủ động trên chiến trường.

Ông Al-Nuzaili cũng nhấn mạnh các hoạt động quân sự sẽ tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, đồng thời áp dụng những biện pháp phòng ngừa cần thiết để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự.

Phía lực lượng Houthi chưa lên tiếng về đợt tấn công này.

Thông báo được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng chính phủ Yemen và Houthi gia tăng tại nhiều tỉnh của Yemen.

Trước đó, truyền hình nhà nước Yemen ngày 22.10 cũng đưa tin các cuộc không kích đã nhắm vào bệ phóng tên lửa, hệ thống radar, thiết bị thông tin liên lạc quân sự và kho vũ khí của Houthi tại tỉnh Taiz.