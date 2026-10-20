Houthi phóng 3 tên lửa vào trại huấn luyện ở Yemen, tấn công Ả Rập Xê Út

Ông Wazir cho biết 14 người vẫn đang mất tích sau đợt oanh tạc của Houthi vào trại huấn luyện Al-Alam. Đoạn video từ tỉnh Shabwa được Reuters xác minh cho thấy nhiều người bị thương cùng những thi thể đẫm máu nằm rải rác trên mặt đất.

Những người ủng hộ Houthi tập hợp để bày tỏ sự ủng hộ đối với lực lượng này ở Sanaa (Yemen) ngày 9.10 Ảnh: AFP

Các nguồn tin từ chính quyền địa phương khẳng định Houthi đã phóng 3 tên lửa đạn đạo vào các đơn vị an ninh trong một buổi huấn luyện.

Phát ngôn viên quân sự Houthi Yahya Saree tuyên bố trên mạng xã hội X rằng lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào trại huấn luyện Al-Alam, khẳng định cơ sở này do các lực lượng Ả Rập Xê Út điều hành. Phía Ả Rập Xê Út hiện chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận.

Houthi (được Iran ủng hộ) và chính phủ Yemen (vốn được quốc tế công nhận và một liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu hậu thuẫn) đã liên tục thực hiện các cuộc tấn công qua lại kể từ khi Houthi tiến về phía các vùng lãnh thổ gần eo biển Bab el-Mandeb, một điểm nghẽn hàng hải quan trọng tại cửa ngõ biển Đỏ, vào tháng trước.

Trong tháng này, các lực lượng chính phủ đã khởi động một chiến dịch nhằm giành lại những khu vực đang nằm dưới sự kiểm soát của Houthi, đồng thời tái chiếm các vị trí gần eo biển Bab el-Mandeb. Trong khi đó, Houthi vẫn đang bao vây Taiz – thành trì đô thị lớn cuối cùng của các lực lượng chống Houthi tại vùng cao nguyên phía nam Yemen.

Cũng trong ngày 19.10, giới chức Ả Rập Xê Út đã gửi các thông báo ngắn đến cư dân thủ đô Riyadh. Các phóng viên của AFP cũng nhận được tin nhắn điện thoại cảnh báo về "một mối đe dọa từ trên không đầy thù địch", trong bối cảnh Houthi gia tăng các cuộc tấn công vào vương quốc này trong những tuần gần đây.

Vài giờ sau đó, Houthi tuyên bố đã thực hiện một loạt vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh cùng nhiều mục tiêu khác trên khắp Ả Rập Xê Út trong 48 giờ.

Không lâu sau đó, cảnh báo trên, thường là dấu hiệu cho thấy các cuộc tấn công từ phía Houthi sắp xảy ra, đã được dỡ bỏ. Một phụ nữ ngoài 30 tuổi sống ở phía bắc Riyadh cho hay cô đã nghe thấy những tiếng nổ, rồi nói thêm: "Chúng tôi đã quen với tình trạng này rồi".