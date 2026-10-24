Các bên nói gì về thỏa thuận ngừng bắn do bà Melania Trump kết nối tại Ukraine?

Nhà Trắng hôm 23.10 cho biết thông qua trung gian là bà Melania Trump, cả Nga và Ukraine đều nhất trí tạm ngừng mọi hoạt động quân sự tại Oleshky (miền nam Ukraine) để cho phép viện trợ nhân đạo và chuẩn bị cho kế hoạch sơ tán dân thường thông qua một hành lang an toàn được chỉ định. Nga kiểm soát Oleshky hồi năm 2022 sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine.

Điện Kremlin cùng ngày xác nhận Nga và Ukraine đã đồng ý với thỏa thuận này, theo đài RT. Người phát ngôn Dmitry Peskov của Điện Kremlin cho biết các quan chức quân sự đang phối hợp thời điểm bắt đầu ngừng bắn. Ông hoan nghênh nỗ lực của Đệ nhất phu nhân Mỹ vì đã có đóng góp quan trọng cho hoạt động nhân đạo.

Đệ nhất phu nhân Trump giúp đạt được ngừng bắn tại một thành phố Ukraine

Ông Peskov cũng ghi nhận công sức của cao ủy nhân quyền Nga Yana Lantratova và người đồng cấp Ukraine Dmitry Lubinets trong việc dàn xếp chiến dịch này. Moscow thông báo hai quan chức gần đây đã gặp nhau tại Belarus.

Nhà Trắng nói rằng thỏa thuận ngừng bắn sẽ bắt đầu từ ngày 29.10. Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov thông báo Moscow sẽ ngừng bắn từ 4 giờ ngày 27.10 (giờ địa phương) để cho phép hoạt động nhân đạo bắt đầu. Vài giờ sau đó, quân đội Ukraine cũng xác nhận sẽ ngừng bắn tại khu vực từ 3 giờ ngày 27.10.

Quân đội Ukraine và quân đội Nga thông báo sẽ tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky vào cùng thời gian. Các bên không nêu rõ thỏa thuận ngừng bắn sẽ kéo dài trong bao lâu.

Hình ảnh được ghi lại tại Oleshky hồi tháng 9 ẢNH: REUTERS

Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres hoan nghênh thông báo của Đệ nhất phu nhân Mỹ về một thỏa thuận ngừng bắn tại Oleshky, đồng thời ghi nhận nỗ lực của tất cả những bên đã góp phần đạt được kết quả này.

"Ông hy vọng rằng bước đi này, cùng các biện pháp khác, sẽ góp phần xoa dịu tình hình nhân đạo tồi tệ tại Oleshky, tạo điều kiện cho việc cung cấp khẩn cấp các khoản cứu trợ thiết yếu, cũng như hỗ trợ người dân thị trấn sơ tán một cách an toàn và tự nguyện, tuân thủ nghiêm ngặt luật nhân đạo quốc tế. Ông cũng hy vọng rằng những thỏa thuận như vậy có thể được mở rộng sang các khu vực khác, nơi thường dân đang phải chịu nhiều đau khổ", hãng TASS trích tuyên bố của ông Guterres.

Thỏa thuận cục bộ này có thể là tiền đề cho việc nhân rộng ra các khu vực khác. Mặt khác, thỏa thuận diễn ra cùng thời điểm với việc chuẩn bị cho các cuộc đàm phán hòa bình và kỹ thuật rộng hơn giữa Ukraine, Nga và Mỹ nhằm tìm giải pháp chấm dứt xung đột.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các nhà đàm phán từ Ukraine, Nga và Mỹ đã nhất trí tổ chức các cuộc họp cấp kỹ thuật vào nửa đầu tháng 11 tại Abu Dhabi (UAE). Theo Reuters, một quan chức Mỹ sau đó cho biết 3 nước có thể tổ chức các cuộc đàm phán tiếp theo trong vài tuần tới tại Abu Dhabi hoặc Thụy Sĩ. Ông Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ có một cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo của các nước này sau đó.

Tổng thống Trump ngày 23.10 khen ngợi nỗ lực của phu nhân và cho biết Nga và Ukraine vẫn đang liên lạc với bà, theo CNN. Khi được hỏi liệu phu nhân có tham gia cuộc đàm phán 3 bên sắp tới, ông Trump nói "không" nhưng cho rằng đó cũng không phải là ý tưởng tệ.