Ông Trump kêu gọi bang New Mexico đổi tên ngay lập tức

“New Mexico nên ngay lập tức đổi tên thành New America. Chúng ta không phải là Mexico, chúng ta là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ!”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngay trước khi rời Nhà Trắng để tham dự một cuộc mít tinh tranh cử giữa nhiệm kỳ tại bang Kansas (Mỹ), theo đài CNN.

Ông Trump tiếp tục khẳng định: “Cái tên mới sẽ mang lại giá trị và uy tín to lớn cho bang này! Giá trị bất động sản và thu nhập của người dân sẽ tăng lên, và các bạn sẽ càng cảm thấy tự hào hơn khi chào quốc kỳ Mỹ tuyệt đẹp của chúng ta!”.

Ngoài ra, ông Trump còn lặp lại cáo buộc về tình trạng gian lận bầu cử tại bang New Mexico. Tuy nhiên, ông không đưa ra bằng chứng cho những tuyên bố này, cũng như không giải thích được việc đổi tên sẽ làm tăng giá trị bất động sản và thu nhập như thế nào.

Trước đề xuất của ông Trump, Thống đốc bang New Mexico Michelle Lujan Grisham, đã lên tiếng bác bỏ. Trong bài đăng trên mạng xã hội X tối 19.10, bà viết: “Tôi xin nhắc lại: New Mexico đã là New Mexico từ rất lâu trước khi Mỹ tồn tại và chúng tôi sẽ mãi mãi là New Mexico”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh tại Park City, bang Kansas (Mỹ) ngày 19.10 ẢNH: REUTERS

Theo một tài liệu thông tin về nguồn gốc tên gọi các tiểu bang do Cục sự vụ người Mỹ bản địa (BIA) cung cấp, tên gọi New Mexico đã xuất hiện từ thế kỷ 16, trước khi Mỹ được thành lập

Thượng nghị sĩ Ben Ray Lujan, đại diện bang New Mexico, cũng khẳng định tên gọi của bang gắn liền với lịch sử và bản sắc địa phương. Theo ông, tên bang mang trong mình lịch sử, văn hóa và truyền thống phong phú qua nhiều thế hệ, đồng thời tiếp tục định hình bản sắc của người dân nơi đây.

Đây không phải lần đầu ông Trump đề xuất đổi tên bang này. Hồi tháng 9, ông đã đăng trên mạng xã hội một bản đồ New Mexico, trong đó từ “Mexico” bị gạch bỏ và từ “America” được viết bên dưới. Tài khoản X của Nhà Trắng sau đó cũng đăng lại hình ảnh này.

Vào tháng 8, ông đã ký sắc lệnh hành pháp đổi tên hồ Ontario thành “Hồ America” trong bối cảnh cuộc chiến thương mại với Canada đang diễn ra. Trước đó, ông cũng thúc đẩy việc đổi tên vịnh Mexico thành “vịnh America” và nhiều lần đề xuất gọi eo biển Hormuz là “eo biển Trump”.

Tuy nhiên, quyền hạn của tổng thống Mỹ trong việc đổi tên địa danh có những giới hạn nhất định. Ông Trump có thể thay đổi tên các địa danh thuộc thẩm quyền liên bang nhưng không thể tự quyết định đổi tên một bang. Chính quyền bang phải thực hiện quy trình đổi tên theo quy định của bang đó.