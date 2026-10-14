Ông Trump tuyên bố sắp khai phá tiềm năng Greenland

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: “Hoạt động thăm dò dầu khí và khoáng sản quy mô lớn sắp bắt đầu tại Greenland mới mẻ và xinh đẹp của chúng ta!”. Ông không tiết lộ chi tiết kế hoạch, nhưng cho biết “có những chuyên gia cho rằng trữ lượng dầu mỏ dễ khai thác ở đó lớn hơn nhiều so với hầu hết mọi vùng đất nào trên thế giới”, theo AFP.

Cũng trong thông điệp này, ông Trump ca ngợi vị trí địa chiến lược của Greenland là “không gì sánh bằng” đối với an ninh Mỹ và châu Âu. Ông lập luận: “Bất kỳ cuộc tấn công nào trong tương lai nhằm vào Mỹ đều phải đi qua Greenland, nơi lực lượng phòng thủ của chúng ta sẽ thường xuyên bắn hạ máy bay không người lái (UAV), tên lửa hoặc bất kỳ loại vũ khí nào khác thậm chí còn chưa được nghĩ đến”.

“Nó cho chúng ta thời gian, vị trí và tầm nhìn, điều mà không nơi nào khác trên thế giới có được!”, ông Trump nói thêm.

Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của hòn đảo Bắc Cực này đối với an ninh quốc gia của Mỹ ẢNH: AFP

Greenland nằm trên hướng tiếp cận ngắn nhất của tên lửa giữa Nga và Mỹ, đồng thời giữ vai trò chiến lược trong hệ thống phòng thủ “Vòm vàng” mà ông Trump muốn xây dựng. Hòn đảo cũng sở hữu trữ lượng khoáng sản đất hiếm chưa được khai thác, có tiềm năng đặc biệt quan trọng nếu băng ở 2 cực tan chảy, mở ra các tuyến vận tải biển mới.

Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Washington ký thỏa thuận an ninh với các nhà lãnh đạo Greenland và Đan Mạch vào tháng 9, sau khi nhà lãnh đạo Mỹ từng đe dọa sử dụng vũ lực để chiếm Greenland, vùng lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch ở Bắc Cực.

Theo bản thỏa thuận dài 10 trang, Mỹ sẽ xây dựng thêm 2 cơ sở quân sự, một tại Narsarsuaq ở miền nam Greenland và một tại Mestersvig trên bờ biển phía đông. Washington cũng sẽ mở rộng hoạt động căn cứ Pituffik hiện do Mỹ vận hành ở phía bắc hòn đảo.

Trong khi đó, tham vọng khai thác tài nguyên tại Greenland đã làm dấy lên lo ngại từ trước. Hồi tháng 8, các thông tin truyền thông về công tác chuẩn bị của một công ty dầu khí Mỹ tại khu vực hẻo lánh ở phía đông Greenland đã khiến người dân địa phương và chính quyền trên đảo quan ngại.