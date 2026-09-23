Tổng thống Trump ký thỏa thuận an ninh với Greenland, Đan Mạch

Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen trước sự chứng kiến của Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen tại buổi ký thỏa thuận an ninh bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm 22.9

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Tại lễ ký diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York (bang New York, Mỹ), Tổng thống Trump tuyên bố: "Đây sẽ là một mối quan hệ tuyệt vời, lâu dài". Nhà lãnh đạo bổ sung việc ký kết thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland sẽ mang lại lợi ích to lớn cho châu Âu, Mỹ và cho tất cả mọi người.

Về phần mình, sau khi ký vào thỏa thuận với Mỹ, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen nói rằng đất nước của bà đang ở vị thế tốt hơn so với ngày hôm qua, thêm rằng bà mong thỏa thuận sẽ mang đến sự yên bình trong tâm trí cho cho người dân Greenland.

Còn theo Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen, Greenland đóng vai trò quan trọng đối với an ninh Bắc Mỹ cũng như an ninh xuyên Đại Tây Dương, và đây là thỏa thuận đưa mọi việc quay lại đúng hướng.

Theo AFP hôm nay 23.9 dẫn lại thỏa thuận dài 10 trang, Mỹ sẽ xây dựng hai căn cứ quân sự tại miền nam và miền đông Greenland.

Hai căn cứ này sẽ được đặt tại Narsarsuaq ở phía nam và Mestersvig ở phía đông hòn đảo, bên cạnh căn cứ Pituffik mà Mỹ đang sử dụng ở phía bắc.

Thỏa thuận cũng tái khẳng định "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch" trong khi công nhận "quyền tự quyết" của Greenland.

Do Greenland nằm trên tuyến đường ngắn nhất để tên lửa di chuyển giữa Nga và Mỹ, hòn đảo đóng vai trò chiến lược đặc biệt trong hệ thống phòng thủ tên lửa "Vòm Vàng" mà chính quyền Washington đang xúc tiến.

Bên cạnh đó, Greenland còn sở hữu những mỏ đất hiếm chưa được khai thác và có thể đóng vai trò quan trọng khi băng tan ở vùng cực mở ra những tuyến hàng hải mới.