



Tổng thống Trump ký thỏa thuận an ninh với Greenland và Đan Mạch

AFP sáng 23.9 đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận an ninh với các nhà lãnh đạo của Greenland và Đan Mạch. "Đây sẽ là một mối quan hệ tuyệt vời và lâu dài", ông Trump phát biểu tại lễ ký kết diễn ra bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc ở New York. "Điều này mang lại lợi ích to lớn cho châu Âu, Mỹ và tất cả mọi người", ông chủ Nhà Trắng nói thêm.

Theo thỏa thuận dài 10 trang, Mỹ sẽ xây dựng hai căn cứ quân sự tại miền nam và miền đông Greenland. Các căn cứ này sẽ được đặt tại Narsarsuaq (phía nam đảo) và Mestersvig (phía đông), bổ sung vào căn cứ Pituffik hiện có ở phía bắc. Thỏa thuận cũng tái khẳng định "chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Vương quốc Đan Mạch", đồng thời công nhận "quyền tự quyết" của Greenland.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen (trái) và Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tham dự cuộc họp báo sau khi thỏa thuận an ninh với Mỹ được ký kết ngày 22.9 tại New York Ảnh: Reuters

Thủ tướng Tây Ban Nha nói Ma Rốc kiểm soát biên giới thất bại

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez ngày 22.9 cho rằng sự thất bại trong công tác kiểm soát biên giới của Ma Rốc là nguyên nhân dẫn đến cuộc khủng hoảng người di cư gần đây tại Ceuta – vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi.

Hơn 70.000 người di cư đã tràn vào Ceuta trong hai ngày 30.7 - 31.7, tạo nên một làn sóng di cư ồ ạt, gây chết người và chưa từng có tiền lệ. Phần lớn họ đã quay trở lại Ma Rốc ngay sau đó. Tuy nhiên, vẫn còn hàng nghìn người ở lại vùng lãnh thổ này của Tây Ban Nha.

"Chúng tôi đang điều tra những gì đã xảy ra vào những ngày tháng 7 đó, nhưng đồng thời cũng yêu cầu Ma Rốc phải hành động và đưa ra lời giải thích, bởi rõ ràng là công tác kiểm soát biên giới của họ đã thất bại", ông Sanchez phát biểu trong cuộc phỏng vấn với CNN tại New York.

Phía Ma Rốc chưa bình luận phát biểu mới của Thủ tướng Tây Ban Nha.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez Ảnh: Reuters

Iran ra điều kiện với Mỹ để mở lại eo biển Hormuz

Truyền thông Iran đưa tin, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại New York ngày 22.9 và thông báo cho phía Mỹ về các điều kiện của Tehran để mở lại eo biển Hormuz.

Theo hãng tin IRIB, ông Araghchi nói với ông Witkoff rằng các yêu cầu của Tehran bao gồm việc dỡ bỏ ngay lập tức lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ, nhanh chóng hoàn trả toàn bộ tài sản bị phong tỏa của Iran, và chấm dứt chiến sự trên mọi mặt trận.

Trong khi đó, Tổng thống Trump cũng đã có phát biểu đáng chú ý liên quan cuộc chiến với Iran, trong đó có thông tin về diễn biến tích cực đàm phán giữa hai bên.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi Ảnh: AFP

Ukraine nói Nga chuẩn bị tấn công quy mô lớn vào Ukraine

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22.9 cáo buộc Nga đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn mới nhắm vào nước này. Chia sẻ trên Telegram về cuộc gặp với Thủ tướng Anh Andy Burnham bên lề Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc, ông Zelensky cho biết Ukraine đang duy trì liên lạc thường xuyên với các đồng minh để đảm bảo có thêm các hệ thống phòng không mới.

"Hiện có thông tin tình báo cho thấy Nga đang chuẩn bị một cuộc tấn công quy mô lớn mới chống lại Ukraine", ông Zelenskiy viết, theo Reuters sáng 23.9.

Ukraine cũng đã phản ứng mạnh sau tin EU quyết định đưa tên 2 tỉ phú Nga ra khỏi danh sách cấm vận.