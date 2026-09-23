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    Thế giới

    EU đưa 2 tỉ phú Nga ra khỏi danh sách trừng phạt

    Vi Trân
    Vi Trân
    Liên minh châu Âu (EU) đã đưa 2 tỉ phú Nga ra khỏi danh sách trừng phạt trong một quyết định gây tranh cãi giờ chót.

    EU đã đồng ý đưa 2 tỉ phú Nga gồm ông Alisher Usmanov và ông Mikhail Fridman khỏi danh sách trừng phạt, trong khi gia hạn trừng phạt thêm 3 năm đối với gần 3.000 cá nhân và công ty khác bị cáo buộc hỗ trợ chiến dịch quân sự tại Ukraine, theo tờ The Guardian.

    EU đưa 2 tỉ phú Nga khỏi danh sách trừng phạt - Ảnh 1.

    Tổng thống Nga Vladimir Putin bắt tay tỉ phú Alisher Usmanov tại Moscow hồi năm 2018

    ẢNH: REUTERS

    Trước thời hạn chót vào cuối ngày 22.9 để duy trì danh sách đen này, 27 quốc gia thành viên EU đã tìm được một thỏa hiệp, theo đó loại bỏ hai nhà tài phiệt khỏi danh sách dù rất ít quốc gia muốn kết quả này. Các biện pháp trừng phạt của EU phải được thông qua nhất trí.

    Pháp đã khiến các chính phủ EU kinh ngạc và phẫn nộ khi kêu gọi loại bỏ ông Alisher Usmanov - công dân Nga gốc Uzbekistan - khỏi danh sách trừng phạt với lý do "an ninh quốc gia". Đề nghị này được cho là nhằm thuyết phục Azerbaijan thả 2 công dân Pháp bị cáo buộc làm gián điệp.

    Sau đó, Luxembourg yêu cầu đối xử tương tự với ông Mikhail Fridman - tỉ phú người Nga - Israel, người đang kiện Luxembourg đòi 16 tỉ USD vì đã đóng băng tài sản của ông.

    Các ngoại lệ này đã khiến nhiều quốc gia EU phẫn nộ, cho rằng nó tạo ra tiền lệ xấu khi cho phép các quốc gia thành viên làm suy yếu các biện pháp trừng phạt để bảo vệ lợi ích quốc gia.

    Dù vậy, để tạo điều kiện cho việc đưa 2 vị tỉ phú khỏi danh sách trừng phạt mà nhiều quốc gia thành viên EU cảm thấy khó chấp nhận, EU đã đề xuất gia hạn các lệnh trừng phạt mới trong 36 tháng, thay vì 6 tháng như thường lệ.

    Một người phát ngôn đại diện nước chủ tịch luân phiên EU là Ireland cho biết liên minh đã đạt được "một thỏa hiệp khó khăn". "Cho đến nay, các danh sách này được xem xét và đánh giá 6 tháng một lần; quyết định gia hạn 36 tháng một lần ngày hôm nay sẽ tăng cường tính bền vững và khả năng dự đoán của khuôn khổ trừng phạt của EU", người phát ngôn nói.

    Nga chưa bình luận gì về quyết định mới của EU.

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