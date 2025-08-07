Siêu du thuyền của tỉ phú Nga sắp bị Mỹ đấu giá

Phiên đấu giá kín siêu du thuyền dự kiến diễn ra tại bến tàu ở San Diego (bang California, Mỹ) ngày 10.9, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách gia tăng áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột tại Ukraine, theo Hãng tin AP.

Để được tham gia đấu giá, các bên quan tâm phải đặt cọc 10 triệu euro, tương đương 11,6 triệu USD. Phiên đấu giá được điều hành bởi Công ty National Maritime Services (Mỹ).

Siêu du thuyền Amadea cập cảng vịnh San Diego, bang California (Mỹ) ngày 27.6.2022 ẢNH: AP

"Đây có lẽ là con tàu ngoạn mục, tinh xảo và đẹp nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta từng thấy", ông Bob Toney, Chủ tịch National Maritime Services, phát biểu hôm 5.8. Ông cho biết thêm rằng đây là cơ hội hiếm có, có thể chỉ đến một lần trong đời, cho những người mua sành sỏi.

Chiếc du thuyền dài 106 m, bị tịch thu vào năm 2022 tại Fiji bởi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và cơ quan thực thi pháp luật địa phương thông qua "Chiến dịch KleptoCapture" nhằm truy quét tài sản của các tài phiệt bị trừng phạt theo sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư François Zuretti, siêu du thuyền Amadea sở hữu nội thất ốp đá cẩm thạch sang trọng, 8 phòng nghỉ, một thẩm mỹ viện, một spa, một phòng tập thể dục, một bãi đáp trực thăng, một hồ bơi và một thang máy. Du thuyền có sức chứa 16 khách và 36 thành viên thủy thủ đoàn.

Theo AP, việc xác định quyền sở hữu thực sự của siêu du thuyền Amadea là một vấn đề gây tranh cãi. Mỹ cho rằng ông Suleiman Kerimov - một nhà kinh tế và cựu chính trị gia người Nga là chủ sở hữu du thuyền này. Vị tỉ phú này là đối tượng bị trừng phạt từ năm 2018 vì mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi đó, ông Eduard Khudainatov, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty dầu khí nhà nước Rosneft của Nga, tuyên bố sở hữu du thuyền nêu trên. Các công tố viên Mỹ lại cho rằng ông Khudainatov là chủ sở hữu tạm thời của du thuyền nhằm che giấu chủ sở hữu thực sự của nó là ông Kerimov.

Vụ kiện tụng về quyền sở hữu thực sự của du thuyền vẫn đang tiếp diễn.

Ông Adam Ford, người đại diện phát ngôn của ông Khudainatov, ngày 5.8 cho biết rằng kế hoạch bán du thuyền là "không phù hợp và vội vàng" vì vị tỉ phú này vẫn đang kháng cáo phán quyết tịch thu.

Người đại diện Adam Ford cho biết: "Chúng tôi nghi ngờ rằng du thuyền sẽ không thu hút được bất kỳ người mua có lý trí nào với mức giá thị trường hợp lý, bởi vì quyền sở hữu có thể và sẽ bị thách thức tại các tòa án bên ngoài Mỹ, khiến người mua phải đối mặt với nhiều năm kiện tụng tốn kém và không chắc chắn".

Ông Ford cho biết tỉ phú Khudainatov sẽ theo đuổi bất kỳ khoản tiền nào thu được từ việc bán du thuyền, ước tính trị giá 325 triệu USD Mỹ.

Con tàu hiện đang được quản lý bởi Cảnh sát Tư pháp Mỹ và được neo đậu tại San Diego. Theo Cơ quan Hàng hải quốc gia Mỹ, nó sẽ được "giao nguyên trạng, tại chỗ" cho bên thắng thầu.