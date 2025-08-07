Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Siêu du thuyền của tỉ phú Nga sắp bị Mỹ đấu giá

Trí Đỗ
Trí Đỗ
07/08/2025 09:35 GMT+7

Mỹ sẽ đấu giá siêu du thuyền Amadea trị giá 325 triệu USD - từng thuộc sở hữu của tài phiệt Nga Suleiman Kerimov.

Phiên đấu giá kín siêu du thuyền dự kiến diễn ra tại bến tàu ở San Diego (bang California, Mỹ) ngày 10.9, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách gia tăng áp lực lên Tổng thống Nga Vladimir Putin để chấm dứt xung đột tại Ukraine, theo Hãng tin AP.

Để được tham gia đấu giá, các bên quan tâm phải đặt cọc 10 triệu euro, tương đương 11,6 triệu USD. Phiên đấu giá được điều hành bởi Công ty National Maritime Services (Mỹ).

Mỹ đấu giá siêu du thuyền trị giá 325 triệu USD của Nga - Ảnh 1.

Siêu du thuyền Amadea cập cảng vịnh San Diego, bang California (Mỹ) ngày 27.6.2022

ẢNH: AP

"Đây có lẽ là con tàu ngoạn mục, tinh xảo và đẹp nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta từng thấy", ông Bob Toney, Chủ tịch National Maritime Services, phát biểu hôm 5.8. Ông cho biết thêm rằng đây là cơ hội hiếm có, có thể chỉ đến một lần trong đời, cho những người mua sành sỏi.

Chiếc du thuyền dài 106 m, bị tịch thu vào năm 2022 tại Fiji bởi Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) và cơ quan thực thi pháp luật địa phương thông qua "Chiến dịch KleptoCapture" nhằm truy quét tài sản của các tài phiệt bị trừng phạt theo sau chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga ở Ukraine.

Được thiết kế bởi kiến trúc sư François Zuretti, siêu du thuyền Amadea sở hữu nội thất ốp đá cẩm thạch sang trọng, 8 phòng nghỉ, một thẩm mỹ viện, một spa, một phòng tập thể dục, một bãi đáp trực thăng, một hồ bơi và một thang máy. Du thuyền có sức chứa 16 khách và 36 thành viên thủy thủ đoàn.

Theo AP, việc xác định quyền sở hữu thực sự của siêu du thuyền Amadea là một vấn đề gây tranh cãi. Mỹ cho rằng ông Suleiman Kerimov - một nhà kinh tế và cựu chính trị gia người Nga là chủ sở hữu du thuyền này. Vị tỉ phú này là đối tượng bị trừng phạt từ năm 2018 vì mối quan hệ với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Trong khi đó, ông Eduard Khudainatov, cựu Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành của Công ty dầu khí nhà nước Rosneft của Nga, tuyên bố sở hữu du thuyền nêu trên. Các công tố viên Mỹ lại cho rằng ông Khudainatov là chủ sở hữu tạm thời của du thuyền nhằm che giấu chủ sở hữu thực sự của nó là ông Kerimov.

Vụ kiện tụng về quyền sở hữu thực sự của du thuyền vẫn đang tiếp diễn.

Ông Adam Ford, người đại diện phát ngôn của ông Khudainatov, ngày 5.8 cho biết rằng kế hoạch bán du thuyền là "không phù hợp và vội vàng" vì vị tỉ phú này vẫn đang kháng cáo phán quyết tịch thu.

Người đại diện Adam Ford cho biết: "Chúng tôi nghi ngờ rằng du thuyền sẽ không thu hút được bất kỳ người mua có lý trí nào với mức giá thị trường hợp lý, bởi vì quyền sở hữu có thể và sẽ bị thách thức tại các tòa án bên ngoài Mỹ, khiến người mua phải đối mặt với nhiều năm kiện tụng tốn kém và không chắc chắn".

Ông Ford cho biết tỉ phú Khudainatov sẽ theo đuổi bất kỳ khoản tiền nào thu được từ việc bán du thuyền, ước tính trị giá 325 triệu USD Mỹ.

Con tàu hiện đang được quản lý bởi Cảnh sát Tư pháp Mỹ và được neo đậu tại San Diego. Theo Cơ quan Hàng hải quốc gia Mỹ, nó sẽ được "giao nguyên trạng, tại chỗ" cho bên thắng thầu.

Tin liên quan

Mỹ tốn 20 triệu USD bảo trì siêu du thuyền tịch thu của Nga

Mỹ tốn 20 triệu USD bảo trì siêu du thuyền tịch thu của Nga

Mỹ muốn bán siêu du thuyền tịch thu của tỉ phú Nga sau khi chi phí bảo trì đã lên đến 20 triệu USD (493,6 tỉ đồng).

Châu Âu bắt giữ số siêu du thuyền của tài phiệt Nga trị giá hơn 2 tỉ USD

Điểm mặt các siêu du thuyền của Nga bị phương Tây thu giữ

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ siêu du thuyền nga du thuyền Amadea
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận