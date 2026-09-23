    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    EU phạt Google 403 triệu euro

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Ủy ban Bảo vệ dữ liệu (DPC) của Ireland, đại diện cho Liên minh châu Âu (EU), ngày 21.9 thông báo đã phạt Google 403 triệu euro (hơn 12.031 tỉ đồng) vì sử dụng dữ liệu vị trí của người dùng không đúng quy định.

    Mức phạt này được đưa ra 8 năm sau khi các nhóm bảo vệ người tiêu dùng đệ đơn khiếu nại, theo AFP.

    DPC chịu trách nhiệm giám sát Google ở cấp độ châu Âu vì công ty này, cũng như hầu hết các gã khổng lồ công nghệ khác, đặt trụ sở chính tại châu Âu ở Ireland. Theo DPC, Google đã vi phạm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của EU trong khoảng thời gian từ tháng 5.2018 - 2.2020.

    EU phạt Google 403 triệu euro - Ảnh 1.

    Văn phòng của Google tại Dublin, Ireland (ảnh chụp năm 2021)

    Ảnh: AFP

    Trong quyết định cuối cùng sau khi mở cuộc điều tra vào tháng 2.2020, DPC kết luận rằng Google đã vi phạm GDPR "liên quan tính hợp pháp và công bằng trong việc xử lý dữ liệu vị trí từ các hoạt động trên web, ứng dụng và lịch sử vị trí". Phó ủy viên DPC Graham Doyle nhận định: "Do Google không tuân thủ quy định... người dùng có thể đã không biết rằng dữ liệu vị trí của họ đang bị sử dụng để tác động đến họ bằng các quảng cáo hoặc để suy đoán về sở thích của họ".

    Ngoài khoản tiền phạt, DPC còn yêu cầu Google tuân thủ GDPR trong vòng 6 tháng. Đáp lại, Google tuyên bố: "Kể từ năm 2019, chúng tôi đã cải tiến đáng kể các quy trình của mình và ra mắt những công cụ mạnh mẽ giúp việc quản lý dữ liệu vị trí trở nên đơn giản". 

    Tin liên quan

    OpenAI, Google đối mặt vụ kiện với cáo buộc làm chậm phát triển AI

    OpenAI, Google đối mặt vụ kiện với cáo buộc làm chậm phát triển AI

    Một vụ kiện chống độc quyền mới nhắm vào OpenAI, Google, Anthropic và SpaceXAI, xoay quanh cáo buộc các công ty phối hợp làm chậm phát triển AI.

    Khám phá thêm chủ đề

    Google eu ireland

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận