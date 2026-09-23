EU phạt Google 403 triệu euro

Mức phạt này được đưa ra 8 năm sau khi các nhóm bảo vệ người tiêu dùng đệ đơn khiếu nại, theo AFP.

DPC chịu trách nhiệm giám sát Google ở cấp độ châu Âu vì công ty này, cũng như hầu hết các gã khổng lồ công nghệ khác, đặt trụ sở chính tại châu Âu ở Ireland. Theo DPC, Google đã vi phạm Quy định chung về bảo vệ dữ liệu (GDPR) của EU trong khoảng thời gian từ tháng 5.2018 - 2.2020.

Văn phòng của Google tại Dublin, Ireland (ảnh chụp năm 2021) Ảnh: AFP

Trong quyết định cuối cùng sau khi mở cuộc điều tra vào tháng 2.2020, DPC kết luận rằng Google đã vi phạm GDPR "liên quan tính hợp pháp và công bằng trong việc xử lý dữ liệu vị trí từ các hoạt động trên web, ứng dụng và lịch sử vị trí". Phó ủy viên DPC Graham Doyle nhận định: "Do Google không tuân thủ quy định... người dùng có thể đã không biết rằng dữ liệu vị trí của họ đang bị sử dụng để tác động đến họ bằng các quảng cáo hoặc để suy đoán về sở thích của họ".

Ngoài khoản tiền phạt, DPC còn yêu cầu Google tuân thủ GDPR trong vòng 6 tháng. Đáp lại, Google tuyên bố: "Kể từ năm 2019, chúng tôi đã cải tiến đáng kể các quy trình của mình và ra mắt những công cụ mạnh mẽ giúp việc quản lý dữ liệu vị trí trở nên đơn giản".