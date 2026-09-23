Houthi gia tăng sức ép, Anh hỗ trợ Ả Rập Xê Út

"Chúng tôi chắc chắn sẽ thay đổi địa bàn chiến sự", tướng Mohebbi lên tiếng, thêm rằng quân đội Iran sẽ đưa những vũ khí với năng lực mới vào chiến trường. Người phát ngôn khẳng định IRGC đã chuẩn bị chiến đấu trường kỳ, và có sẵn danh sách những mục tiêu mới.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araqchi đến họp Đại hội đồng LHQ ngày 22.9 Ảnh: Reuters

Thông điệp trên được đưa ra trong bối cảnh Tổng thống nước này Masoud Pezeshkian hôm qua trên đường đến TP.New York (bang New York, Mỹ) dự Đại hội đồng LHQ đã cam kết sẽ "kiên quyết bảo vệ" lập trường của Tehran trước vũ đài quốc tế, theo AFP. Ông Pezeshkian dự kiến phát biểu trước Đại hội đồng hôm 23.9 và khẳng định sẽ tận dụng tối đa cơ hội này để truyền tải vấn đề của Iran cho cộng đồng quốc tế. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến trước và tham gia các sự kiện của Đại hội đồng.

Trong bối cảnh này, các ngoại trưởng nhóm G7 hôm 21.9 lên án những cuộc tấn công nối tiếp nhau của lực lượng Houthi ở Yemen chống Ả Rập Xê Út, gọi đây là hành động không thể chấp nhận được và thúc giục Iran chấm dứt việc trang bị vũ khí và ủng hộ đối với Houthi, AFP đưa tin. Cùng ngày, các tay súng Houthi đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát các cao điểm chiến lược ở Yemen nhằm cắt đứt phần bờ biển Đỏ khỏi những khu vực còn nằm trong tay các lực lượng được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn.

Động thái trên diễn ra sau khi tờ The New York Times ngày 21.9 dẫn nguồn thạo tin tiết lộ Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hủy kế hoạch không kích các mục tiêu Houthi vào phút chót vào hôm 20.9. Mệnh lệnh được đưa ra vào thời điểm các binh sĩ đang nạp bom vào máy bay chiến đấu, theo báo Mỹ. Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin này.

Hôm qua, Hãng thông tấn Saba đưa tin các cuộc không kích của Ả Rập Xê Út nhằm vào thành phố Mokha đã khiến ít nhất 6 người chết và 8 người bị thương. Mokha là thành phố cảng chiến lược của Yemen bên bờ biển Đỏ và gần eo biển Bab el-Mandeb.

Trong một diễn biến liên quan, Thủ tướng Anh Andy Burnham hôm 21.9 cho biết đã đồng ý hỗ trợ có giới hạn cho đồng minh quân sự của nước này ở Trung Đông là Ả Rập Xê Út. Theo yêu cầu của Riyadh, lực lượng Anh sẽ cung cấp dịch vụ tiếp liệu trên không cho máy bay chiến đấu Ả Rập Xê Út trong thời hạn nhất định, với mục tiêu góp phần ổn định tình hình khu vực.

Về phần mình, một nguồn tin ngoại giao Pháp chia sẻ chính quyền Paris đang sẵn sàng góp phần bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng của Ả Rập Xê Út tại Yanbu bên bờ biển Đỏ và hành lang đường ống xuyên Ả Rập Xê Út giúp đưa dầu nước này ra biển Đỏ mà không cần qua eo biển Hormuz. Pháp cũng đang soạn thảo nghị quyết mới của HĐBA nhằm khơi thông eo biển Hormuz, theo AFP.