Vì sao Moldova muốn tự sản xuất vũ khí?

Chủ tịch Quốc hội Moldova Igor Grosu ngày 9.10 cho biết những thay đổi này là cần thiết để thúc đẩy sản xuất các thiết bị có thể phục vụ cả mục đích dân sự lẫn quân sự, theo Reuters.

“Tôi rất muốn chúng ta tự sản xuất. Chúng ta cần [trang thiết bị như vậy], đặc biệt là cho các mục đích lưỡng dụng”, ông Grosu phát biểu tại một diễn đàn an ninh quốc tế kéo dài 2 ngày. Theo ông, máy bay không người lái có thể phục vụ nhiều lĩnh vực, từ bảo đảm an ninh quốc gia, ứng phó tình huống khẩn cấp đến nông nghiệp.

Về mục tiêu của kế hoạch, ông Grosu, người đứng đầu đảng Hành động và Đoàn kết (PAS) cầm quyền, nhấn mạnh Moldova muốn tăng cường năng lực tự bảo vệ, chứ không có ý định cung cấp vũ khí cho nước láng giềng Ukraine.

Khi được các phóng viên hỏi về khả năng cung cấp cho Ukraine, ông khẳng định: “Dĩ nhiên là không! Tại sao chúng tôi lại phải làm thế?”.

Chủ tịch Quốc hội Moldova Igor Grosu tham dự cuộc họp khai mạc của các Chủ tịch Quốc hội các nước ứng cử viên gia nhập EU, tại Belgrade (Serbia) hồi tháng 7.2026 ẢNH: REUTERS

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Moldova Maia Sandu đang thúc đẩy mục tiêu đưa đất nước gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vào năm 2030, đồng thời bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ các hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine.

Nằm giữa Ukraine và Romania, Moldova đã chịu nhiều tác động từ tình hình an ninh khu vực. Trong những tuần gần đây, số vụ UAV và tên lửa xâm phạm không phận và rơi xuống lãnh thổ Moldova đang gia tăng. Chính quyền nước này cáo buộc các thiết bị trên có nguồn gốc từ Nga.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Grosu cho biết Moldova đã ghi nhận 88 vụ vi phạm không phận kể từ tháng 2.2022. Theo ông, tình trạng này làm gia tăng lo ngại về khả năng bảo vệ lãnh thổ của đất nước.

“Với những con số như vậy, người dân đang đặt ra một câu hỏi đơn giản: Liệu nhà nước có thể bảo vệ chúng ta được không?”, ông Grosu nói.

Ông cũng thừa nhận Moldova không thể nhanh chóng xây dựng đầy đủ năng lực phòng thủ sau nhiều thập niên thiếu đầu tư. “Chúng ta không thể xây dựng hệ thống phòng thủ này chỉ sau 1 đêm. Và chúng ta cũng không thể trong 4 năm bù đắp cho 30 năm thiếu kinh phí đầu tư quốc phòng”, ông nói.

Ông Grosu nhấn mạnh rằng để bảo vệ không phận, Moldova cần đầu tư vào radar, thiết bị, hệ thống liên lạc, cơ sở hạ tầng, đồng thời đào tạo nhân sự và xây dựng các quy trình vận hành phù hợp.