EU phản bác thông tin đã chi 320 tỉ USD mua năng lượng của Nga

Mới đây, người phát ngôn của EC đã lên tiếng phản bác tuyên bố của Phó thủ tướng Nga Alexander Novak, sau khi ông Novak nói Liên minh châu Âu (EU) đã chi 320,7 tỉ USD mua năng lượng của Nga kể từ năm 2022.

Giới chức Nga, EU đưa ra những số liệu khác nhau về chi phí EU nhập khẩu năng lượng Nga ẢNH MINH HỌA: REUTERS

Đại diện EC dẫn dữ liệu chính thức từ cơ quan thống kê Eurostat cho biết EU chỉ chi khoảng 209 tỉ USD mua năng lượng Nga từ tháng 3.2022 - 7.2026. Phía EC cũng lưu ý Nga đưa ra con số mà không nêu rõ phương pháp định giá hay khung thời gian tính toán cụ thể, Đài Euronews đưa tin ngày 13.10.

Sự chênh lệch dữ liệu cũng xuất hiện trong tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Hôm 12.10, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng EU đã trả cho Nga 250 tỉ USD, qua đó biện minh cho chính sách "Nước Mỹ trên hết" và cho rằng châu Âu đang tài trợ cho Moscow trong khi dựa dẫm an ninh vào Washington.

Tuy nhiên, giới chức Brussels (Bỉ) bác bỏ hoàn toàn các góc nhìn trên. Bà Anna-Kaisa Itkonen, người phát ngôn của EC, nhấn mạnh: "Tôi không thể xác nhận những con số của người khác, thế nhưng tôi có thể khẳng định sự phụ thuộc của chúng tôi vào Nga đã giảm rõ rệt, từ mức 42 - 45% vào năm 2022 xuống chỉ còn 12% hiện nay".

Theo EC, nhờ kịp thời triển khai kế hoạch REPowerEU (tức chiến lược nhằm đa dạng hóa nguồn cung và tiết kiệm năng lượng), tính đến năm 2023, chỉ có 6% tổng chi cho tiêu nhiên liệu hóa thạch của EU chảy về Nga.

Về phía Moscow, ông Novak lập luận rằng lệnh cấm vận của phương Tây chưa đủ sức cắt đứt quan hệ năng lượng. Ông tiết lộ trong 9 tháng đầu năm nay, Nga vẫn cung cấp lượng năng lượng trị giá 21,3 tỉ USD cho châu Âu, chủ yếu qua các tuyến đường được miễn trừ cấm vận.

Dù vậy, EU khẳng định việc tiếp tục nhập khẩu một lượng nhỏ năng lượng Nga chỉ là nhượng bộ tạm thời, nhằm tránh vi phạm hợp đồng pháp lý đối với các quốc gia không giáp biển như Hungary hay Slovakia. Theo lộ trình của REPowerEU, Brussels dự kiến loại bỏ hoàn toàn khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga trước ngày 1.1.2027.