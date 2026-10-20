Ông Trump: Pháp phải đóng cửa biên giới trước khi quá muộn

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 19.10, Tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng về làn sóng biểu tình kéo dài nhiều tuần tại Pháp, bắt nguồn từ những bất bình về chi phí sinh hoạt và chất lượng dịch vụ công trước khi leo thang thành bạo lực tại nhiều thành phố.

Các sĩ quan cảnh sát thi hành nhiệm vụ trong một cuộc biểu tình ở Montpellier, miền nam nước Pháp ngày 17.10.2026 ẢNH: AFP

"Nước Pháp đang bốc cháy", ông Trump viết, đồng thời cáo buộc làn sóng nhập cư từ những nền văn hóa khác biệt đã góp phần gây ra tình trạng bất ổn tại nước này.

"Sự di cư của những người đến từ một thế giới hoàn toàn khác, mang theo lòng thù hận, đã phá hủy đất nước từng vĩ đại đó", nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố, đồng thời kêu gọi chính phủ Pháp "đóng cửa biên giới và giành lại quyền kiểm soát trước khi quá muộn".

Trước đó, ngày 18.10, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cũng chỉ trích chính sách nhập cư của Pháp, cho rằng nước này đã xem nhẹ những thách thức về hội nhập và khác biệt văn hóa, theo Reuters.

Theo CNN, các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt và dịch vụ công tại Pháp đã leo thang thành bạo lực nghiêm trọng vào ngày 17.10. Tại thành phố Limoges, đám cháy thiêu rụi tòa thị chính 143 năm tuổi, khiến phần tháp của công trình đổ sập. Ở Marseille, những người mặc đồ đen, che mặt xông vào tòa thị chính và phá hoại tài sản.

Theo số liệu Bộ Nội vụ Pháp được công bố ngày 19.10, khoảng 2.400 người đã bị bắt giữ, gần 1.000 cảnh sát bị thương và một người biểu tình tử vong do ngừng tim trong ngày 17.10.

Trước tình hình trên, chính phủ Pháp ngày 19.10 áp đặt lệnh giới nghiêm tại một số khu vực thuộc Paris, Lille và Nice nhằm ngăn chặn bạo lực tái diễn. Tại Paris, cảnh sát cấm biểu tình ở một số địa điểm từ 20 giờ, đồng thời áp dụng lệnh giới nghiêm quanh Quảng trường Cộng hòa và khu Les Halles từ 23 giờ đến 6 giờ sáng. Các biện pháp này dự kiến duy trì đến ngày 20.10.

Lệnh giới nghiêm đối với trẻ vị thành niên cũng được áp dụng tại Lille, Douai, Wattignies và Denain từ 20 giờ đến 6 giờ sáng trong 2 ngày. Thành phố Nice ban hành biện pháp tương tự tại khu vực trung tâm, trong khi Marseille cấm tụ tập và biểu tình.

Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu bác khả năng áp đặt lệnh giới nghiêm trên toàn Paris, cho rằng những biện pháp hạn chế theo từng khu vực phù hợp hơn. "Tôi quyết tâm lập lại trật tự một cách tuyệt đối", ông tuyên bố, đồng thời cho biết chính phủ sẽ triển khai các biện pháp hỗ trợ người lao động phải tạm nghỉ việc từ ngày 20.10.

Ông Macron cảnh báo 'không khoan nhượng' với nhóm kích động bạo lực trong biểu tình Pháp

Trong khi đó, Văn phòng Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 19.10 cho biết nhà lãnh đạo đã bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nunez. Thay vào đó, ông Macron yêu cầu Bộ trưởng Nội vụ khôi phục trật tự, ngăn chặn tình trạng cướp bóc và làm rõ những thiếu sót trong công tác tình báo, dự báo tình hình.

Các phát biểu trên được đưa ra giữa lúc tình trạng bất ổn tại Pháp trở thành chủ đề tranh luận chính trị ở Mỹ. Một số chính trị gia Cộng hòa tiếp tục viện dẫn tình hình Pháp để chỉ trích chính sách nhập cư của đảng Dân chủ trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3.11, theo The Guardian.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson cho rằng tình trạng hỗn loạn tại Pháp là lời cảnh báo về hậu quả của chính sách mở cửa biên giới. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Eric Schmitt (thuộc đảng Cộng hòa) cũng đưa ra những nhận định tương tự, cho rằng Mỹ có nguy cơ đối mặt tình trạng bất ổn nếu không kiểm soát nhập cư.