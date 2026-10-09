Mỹ siết 'thẻ xanh' với Microsoft, điều tra 9 trường đại học

Mỹ ngày 9.10 đình chỉ quyền tham gia quy trình chứng nhận lao động thường trú (PERM) của Microsoft cùng nhiều tập đoàn công nghệ và dịch vụ phần mềm lớn, đồng thời mở điều tra đối với 9 trường đại học hàng đầu về việc sử dụng các chương trình thị thực dành cho lao động và khách trao đổi.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance đưa ra thông báo về vụ gian lận thị thực H-1B tại Nhà Trắng ngày 8.10.2026 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters, đây là bước đi mới trong chiến dịch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm siết nhập cư lao động tay nghề cao, với lý do chống gian lận và bảo vệ việc làm cho người Mỹ.

"Không có công ty nào ở Mỹ lạm dụng hệ thống nhiều hơn Microsoft", Phó tổng thống Mỹ JD Vance nói. Theo ông, Microsoft đã cắt giảm khoảng 6.000 việc làm tại Mỹ trong năm 2025, trong khi vẫn hưởng lợi từ 6.300 thị thực lao động tạm thời H-1B và gần 3.000 thẻ xanh.

Theo dữ liệu Bộ Lao động Mỹ, Microsoft là một trong những doanh nghiệp nộp nhiều hồ sơ PERM nhất. Đây là bước bắt buộc trong phần lớn hồ sơ xin thẻ xanh dựa trên việc làm, trong đó doanh nghiệp phải chứng minh việc tuyển lao động nước ngoài không làm ảnh hưởng đến tiền lương và cơ hội việc làm của lao động Mỹ.

Microsoft cho biết khoảng 80% hồ sơ H-1B mà công ty nộp trong năm tài chính vừa qua nhằm gia hạn hoặc thay đổi tình trạng thị thực cho nhân viên hiện tại, thay vì tuyển mới. Công ty cũng khẳng định lao động H-1B được trả mức lương tương đương những nhân viên khác làm cùng công việc.

Ngoài Microsoft, Bộ Lao động Mỹ cho biết biện pháp đình chỉ còn áp dụng với Adobe, Cognizant, Infosys, Tata Consultancy Services, Wipro, HCL Technologies và Capgemini.

Bộ trưởng Lao động Mỹ Keith Sonderling cho biết cơ quan này sẽ không tiếp nhận hồ sơ PERM mới hoặc xử lý những hồ sơ đang chờ của các doanh nghiệp trên trong thời gian đình chỉ. Theo ông, kể từ năm 2009, các công ty này đã tìm cách tuyển gần 3 triệu lao động nước ngoài, nhận hơn 230.000 giấy phép H-1B và hơn 100.000 chứng nhận lao động thường trú.

Theo dữ liệu nhập cư Mỹ, Amazon là doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động H-1B nhất trong năm tài chính 2026, tiếp theo là Tata Consultancy Services, Infosys, Apple và Microsoft.

Ông Vance cho biết biện pháp đình chỉ có thể kéo dài "chừng nào còn cần thiết", đồng thời cáo buộc một số doanh nghiệp đăng tuyển không hiệu quả để sau đó viện lý do thiếu ứng viên trong nước và tuyển lao động nước ngoài với mức lương thấp hơn.

Trong khi đó, Hiệp hội ngành công nghệ thông tin Ấn Độ Nasscom cho biết các doanh nghiệp công nghệ Ấn Độ tại Mỹ đã giảm đáng kể mức độ phụ thuộc vào H-1B và chỉ một tỷ lệ nhỏ nhân viên của họ xin thẻ xanh thông qua PERM.

Song song với việc siết các doanh nghiệp công nghệ, chính quyền Mỹ cũng mở điều tra 9 trường đại học, trong đó có Harvard, Yale, Stanford, Brown và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT).

Ông Vance cho biết cuộc điều tra tập trung vào nghi vấn lạm dụng thị thực khách trao đổi để hạ thấp tiền lương của lao động Mỹ. Tổng thanh tra Bộ Lao động Anthony D'Esposito cho biết các trát triệu tập đã được gửi đi, trong khi giới chức cũng sẽ xem xét liệu ảnh hưởng từ nước ngoài, quan hệ tài chính không phù hợp hoặc việc sử dụng thị thực sai mục đích có tác động đến các chương trình nghiên cứu do liên bang tài trợ hay không.

Bà Sarah Spreitzer, Phó chủ tịch Hội đồng Giáo dục Mỹ, cảnh báo các biện pháp trên có thể gây tác động lớn đối với nền kinh tế, trong bối cảnh sinh viên quốc tế từng đóng góp khoảng 40 tỉ USD mỗi năm cho Mỹ.