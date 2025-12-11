Ông Trump tung phiên bản 'thẻ vàng' 1 triệu USD cho người muốn mua đường vào Mỹ

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội ngày 10.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là "con đường trực tiếp đến quốc tịch cho những người đủ điều kiện và được kiểm tra kỹ lưỡng", đồng thời khẳng định chương trình sẽ giúp các doanh nghiệp Mỹ "giữ chân nhân tài quý giá".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm chiếc "thẻ vàng" nhập cư trị giá 5 triệu USD trên chuyên cơ Không lực Một ngày 3.4.2025 ẢNH: AFP

Theo trang web chính thức của chính phủ Mỹ, "thẻ vàng Trump" cam kết cấp quyền cư trú "trong thời gian kỷ lục", sau khi người nộp đơn thanh toán 15.000 USD phí xử lý cho Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), vượt qua kiểm tra lý lịch và đóng đủ khoản phí 1 triệu USD theo quy định trong sắc lệnh hành pháp ban hành tháng 9.

Theo sắc lệnh hành chính ban hành hồi tháng 9 của chính quyền Tổng thống Trump, cá nhân phải trả 1 triệu USD. Đối với các doanh nghiệp bảo lãnh nhân viên phải trả 2 triệu USD, kèm phí duy trì hằng năm 1% (20.000 USD) và phí chuyển nhượng thị thực 5% (100.000 USD) khi thay đổi người lao động được bảo lãnh.

Chương trình được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh các chiến dịch trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ. Điều này khiến sáng kiến "thẻ vàng" đối mặt chỉ trích, bị cho là đi ngược lại hình ảnh truyền thống của Mỹ như điểm đến của những người lao động nghèo chăm chỉ, theo The Guardian.

Ông Trump công bố 'thẻ vàng nhập cư' từ 1 triệu USD, tăng phí thị thực H-1B

Trang web chính phủ cũng cho biết "thẻ bạch kim Trump" sẽ sớm ra mắt. Với giá 5 triệu USD, thẻ cho phép chủ sở hữu lưu trú tối đa 270 ngày tại Mỹ mà không phải chịu thuế thu nhập từ nguồn nước ngoài.

Ông Trump cho biết toàn bộ khoản thu từ chương trình sẽ được chuyển vào "một quỹ dành cho các mục tiêu tích cực của đất nước", đồng thời khẳng định sáng kiến này có thể mang lại "hàng tỉ USD".

Khi chương trình được tiết lộ lần đầu hồi tháng 2, mức giá công bố là 5 triệu USD, nhưng sau sắc lệnh hành pháp tháng 9, phí thị thực được điều chỉnh xuống 1 triệu USD - mức được cho là giúp Mỹ cạnh tranh với các chương trình "mua quyền cư trú" tại nhiều quốc gia khác. Ví dụ, chương trình visa vàng mới của New Zealand có mức phí gần 3 triệu USD và thu hút sự quan tâm của giới nhà giàu Mỹ sau khi ông Trump tái đắc cử.

"Về cơ bản, chúng ta đang cho phép người dân nhập cảnh, những người tôi cho rằng, rất thành công hoặc gì đó tương tự. Họ sẽ chi rất nhiều tiền để nhập cảnh. Họ sẽ trả tiền, thay vì đi bộ qua biên giới", ông Trump cho hay.

Bộ trưởng DHS Kristi Noem ca ngợi chương trình, khẳng định những cá nhân hoặc tập đoàn đáp ứng mức đóng góp 1 - 2 triệu USD sẽ được xét cấp thẻ xanh diện EB-1 hoặc EB-2 nhanh chóng sau khi hoàn tất quy trình thẩm tra nghiêm ngặt.