Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Ông Trump tung phiên bản 'thẻ vàng' 1 triệu USD cho người muốn mua đường vào Mỹ

Trí Đỗ
Trí Đỗ
11/12/2025 09:06 GMT+7

Mỹ vừa triển khai chương trình thị thực mới cho phép cá nhân nước ngoài giàu có mua quyền cư trú hợp pháp tại Mỹ với mức phí 1 triệu USD, và giới thiệu phiên bản 'thẻ bạch kim' trị giá 5 triệu USD với nhiều ưu đãi thuế.

Trong thông báo đăng trên mạng xã hội ngày 10.12, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả đây là "con đường trực tiếp đến quốc tịch cho những người đủ điều kiện và được kiểm tra kỹ lưỡng", đồng thời khẳng định chương trình sẽ giúp các doanh nghiệp Mỹ "giữ chân nhân tài quý giá".

Ông Trump tung phiên bản 'thẻ vàng' 1 triệu USD cho người muốn mua đường vào Mỹ- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm chiếc "thẻ vàng" nhập cư trị giá 5 triệu USD trên chuyên cơ Không lực Một ngày 3.4.2025

ẢNH: AFP

Theo trang web chính thức của chính phủ Mỹ, "thẻ vàng Trump" cam kết cấp quyền cư trú "trong thời gian kỷ lục", sau khi người nộp đơn thanh toán 15.000 USD phí xử lý cho Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS), vượt qua kiểm tra lý lịch và đóng đủ khoản phí 1 triệu USD theo quy định trong sắc lệnh hành pháp ban hành tháng 9.

Theo sắc lệnh hành chính ban hành hồi tháng 9 của chính quyền Tổng thống Trump, cá nhân phải trả 1 triệu USD. Đối với các doanh nghiệp bảo lãnh nhân viên phải trả 2 triệu USD, kèm phí duy trì hằng năm 1% (20.000 USD) và phí chuyển nhượng thị thực 5% (100.000 USD) khi thay đổi người lao động được bảo lãnh.

Chương trình được công bố trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump đang đẩy mạnh các chiến dịch trục xuất hàng triệu người nhập cư không giấy tờ. Điều này khiến sáng kiến "thẻ vàng" đối mặt chỉ trích, bị cho là đi ngược lại hình ảnh truyền thống của Mỹ như điểm đến của những người lao động nghèo chăm chỉ, theo The Guardian.

Ông Trump công bố 'thẻ vàng nhập cư' từ 1 triệu USD, tăng phí thị thực H-1B

Trang web chính phủ cũng cho biết "thẻ bạch kim Trump" sẽ sớm ra mắt. Với giá 5 triệu USD, thẻ cho phép chủ sở hữu lưu trú tối đa 270 ngày tại Mỹ mà không phải chịu thuế thu nhập từ nguồn nước ngoài.

Ông Trump cho biết toàn bộ khoản thu từ chương trình sẽ được chuyển vào "một quỹ dành cho các mục tiêu tích cực của đất nước", đồng thời khẳng định sáng kiến này có thể mang lại "hàng tỉ USD".

Khi chương trình được tiết lộ lần đầu hồi tháng 2, mức giá công bố là 5 triệu USD, nhưng sau sắc lệnh hành pháp tháng 9, phí thị thực được điều chỉnh xuống 1 triệu USD - mức được cho là giúp Mỹ cạnh tranh với các chương trình "mua quyền cư trú" tại nhiều quốc gia khác. Ví dụ, chương trình visa vàng mới của New Zealand có mức phí gần 3 triệu USD và thu hút sự quan tâm của giới nhà giàu Mỹ sau khi ông Trump tái đắc cử.

"Về cơ bản, chúng ta đang cho phép người dân nhập cảnh, những người tôi cho rằng, rất thành công hoặc gì đó tương tự. Họ sẽ chi rất nhiều tiền để nhập cảnh. Họ sẽ trả tiền, thay vì đi bộ qua biên giới", ông Trump cho hay.

Bộ trưởng DHS Kristi Noem ca ngợi chương trình, khẳng định những cá nhân hoặc tập đoàn đáp ứng mức đóng góp 1 - 2 triệu USD sẽ được xét cấp thẻ xanh diện EB-1 hoặc EB-2 nhanh chóng sau khi hoàn tất quy trình thẩm tra nghiêm ngặt.

Tin liên quan

Ông Trump chính thức tung 'thẻ vàng nhập cư' trị giá từ 1 triệu USD

Ông Trump chính thức tung 'thẻ vàng nhập cư' trị giá từ 1 triệu USD

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 19.9 đã công bố phiên bản 'Thẻ vàng Trump', cho phép cá nhân và tập đoàn được cấp quyền cư trú nhanh chóng tại Mỹ, hiện đã có thể mua với giá khởi điểm là 1 triệu USD.

‘Thẻ vàng’ nhập cư 5 triệu USD có giúp chắc suất trở thành công dân Mỹ?

Mỹ sắp mở web bán 'thẻ vàng' nhập cư vào tuần tới

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Trump Thẻ vàng nhập cư nhập cư thị thực
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận