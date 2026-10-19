Tổng thống Pháp lên tiếng về tình hình biểu tình lan rộng toàn quốc

Theo Reuters ngày 19.10, các cuộc biểu tình quy mô lớn tại Pháp nhằm phản đối tình trạng chi phí sinh hoạt đắt đỏ và sự suy giảm chất lượng dịch vụ công đã nhanh chóng biến thành bạo loạn trên toàn quốc.

Trong bài phát biểu trên truyền hình ngày 18.10, Tổng thống Emmanuel Macron đã kịch liệt lên án tình trạng bạo lực "vô độ" bùng phát tại các thành phố. Nhà lãnh đạo Pháp mô tả đây là những hành vi phá hoại không thể dung thứ.

"Nhìn những hình ảnh đó, tất cả chúng ta đều tự hỏi: Họ đang nghĩ gì? Làm sao người Pháp có thể làm vậy với nước Pháp? Không gì có thể biện minh, giải thích hay tha thứ cho hành động này", ông Macron nhấn mạnh.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ngày 18.10 phát biểu trên truyền hình quốc gia về tình hình biểu tình lan rộng ẢNH: AFP

Tổng thống Macron cam kết chính quyền sẽ có biện pháp "không khoan nhượng" đối với các nhóm kích động và những thành phần lợi dụng tình hình để phạm tội. Đến nay, chủ nhân Điện Elysee chưa ban bố tình trạng khẩn cấp hay lệnh giới nghiêm.

Dù thừa nhận những người biểu tình ôn hòa có những bức xúc chính đáng và không đánh đồng họ với những kẻ phá hoại, ông Macron tuyên bố chính phủ sẽ cho phép chính quyền địa phương ban lệnh cấm biểu tình nếu cần thiết để bảo vệ các công trình công cộng và doanh nghiệp.

Trong ngày 17.10, tòa thị chính Limoges lâu đời đã bị phóng hỏa thiêu rụi, trong khi các nhóm quá khích đập phá, hôi của tại nhiều cửa hàng xa xỉ và siêu thị. Người biểu tình cũng tấn công trực diện vào xe cộ và cảnh sát. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho biết lực lượng chức năng đã phải thực hiện 2.400 vụ bắt giữ trên toàn quốc. Đợt bạo loạn đã khiến gần 1.000 cảnh sát bị thương. Trong khi đó, giới chức hôm 17.10 ghi nhận một người biểu tình tử vong tại Paris sau khi bị ngừng tim.

Cướp bóc, phóng hỏa tại các thành phố Pháp trong đợt bất ổn lớn

“Cảm giác như đang xảy ra một cuộc chiến”, cư dân Mehmet Ozeden (78 tuổi) tại Paris nói với AFP hôm 17.10.

Sang ngày 18.10, AFP cho biết cảnh sát chống bạo động đã phải dùng đến hơi cay và lựu đạn gây choáng để giải tán đám đông tụ tập trái phép tại Paris và Marseille.

Ông Alexandre Bompard, Tổng giám đốc Tập đoàn Carrefour - vận hành chuỗi siêu thị, tạp hóa tại Pháp và nhiều quốc gia - trả lời Đài BFMTV rằng 50 cửa hàng bị hư hại, trong đó có 20 cửa hàng bị cướp phá, hôi của, với thiệt hại lên đến hàng chục triệu euro.

Hơi cay được ném vào người biểu tình tại thủ đô Paris, Pháp ngày 18.10 ẢNH: REUTERS

Bộ trưởng Kinh tế Pháp Roland Lescure vào ngày 18.10 đã cam kết hỗ trợ các chủ doanh nghiệp chịu thiệt hại. “Những ai phá hoại sẽ phải trả giá, sửa chữa thiệt hại và chịu trách nhiệm về ý định gieo rắc hỗn loạn”, ông Lescure nhấn mạnh.

Lãnh đạo đảng cực hữu Tập hợp quốc gia (RN) Marine Le Pen cũng lên tiếng kêu gọi kiềm chế và phản đối bạo loạn. Trong khi đó, lãnh đạo đảng cực tả Nước Pháp bất khuất (LFI) Jean-Luc Melenchon yêu cầu chính phủ phải có giải pháp cho các vấn đề được người biểu tình nêu ra.