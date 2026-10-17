Đụng độ giữa người biểu tình với cảnh sát trên khắp nước Pháp

Cảnh sát chống bạo động được triển khai ứng phó biểu tình ở Lille, miền bắc nước Pháp, hôm 17.10 ảnh: afp

Tại thành phố lớn thứ hai của Pháp là Marseille, những người biểu tình đã xông vào tòa thị chính trước khi cảnh sát vào cuộc và trục xuất họ khỏi tòa nhà, theo AFP.

Phát biểu trên kênh truyền hình BFM, Thị trưởng Marseille Benoît Payan cho hay khu vực sảnh của tòa thị chính chỉ bị thiệt hại không đáng kể.

Còn thủ đô Paris chứng kiến cảnh sát sử dụng vòi rồng và hơi cay sau khi hàng trăm người biểu tình đối đầu với lực lượng chức năng tại một số nơi, trong đó có quảng trường République ở phía đông bắc khu vực trung tâm Paris.

Người biểu tình đốt xe tại quảng trường République ở phía đông bắc khu vực trung tâm Paris hôm 17.10 ảnh: afp

Nhiều cảnh sát chống bạo động được triển khai tại quảng trường và các tuyến phố xung quanh.

Người biểu tình cũng ném nhiều đồ vật vào các văn phòng của Đài CNews và Europe 1 ở phía tây Paris, khiến không ít cửa kính bị vỡ.

Những đám đông lên đến hàng ngàn người đã tham gia cuộc tuần hành xuyên Paris, gây cản trở giao thông ở nhiều tuyến đường và buộc giới hữu trách phải đóng cửa hàng loạt ga tàu điện ngầm ở khu vực trung tâm.

Tình trạng hỗn loạn trên đường phố ở Paris ảnh: afp

AP dẫn thông tin từ Văn phòng Bộ trưởng Nội vụ Laurent Nuñez cho biết, ngay sau giữa trưa 17.10, ước tính hơn 32.000 người góp mặt trong khoảng 140 hoạt động biểu tình trên cả nước, chưa tính Paris.

Phía cảnh sát đã bắt giữ hơn 160 người trên toàn quốc trong các cuộc biểu tình tại Pháp.

Bộ Nội vụ cũng ghi nhận những hành vi bạo lực do người biểu tình che mặt thực hiện tại Paris, Marseille, Rennes, Toulouse và Angers.

Các vụ việc bao gồm hành vi hôi của, tấn công cảnh sát, đốt phá các vật dụng trên đường phố, cũng như tấn công những cơ quan chính phủ và cơ quan truyền thông.

Tình trạng tại một nơi ở Lyon theo sau cuộc biểu tình hôm 17.10 ảnh: afp

Tất cả những cuộc biểu tình trên đang gia tăng áp lực cho chính phủ Pháp và Tổng thống Emmanuel Macron theo sau làn sóng xuống đường của sinh viên hồi tháng 9.

Tuy nhiên, khác với các cuộc biểu tình trước đó do sinh viên thực hiện, lần này người biểu tình trên khắp nước Pháp đã hưởng ứng lời kêu gọi trên mạng xã hội nhằm khôi phục phong trào "Áo vàng". Đây là phong trào bắt đầu năm 2018 để phản đối bất công xã hội, và lần này là nhằm ủng hộ sinh viên cũng như phản đối chi phí sinh hoạt leo thang.