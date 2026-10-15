Làn sóng học sinh biểu tình tăng nhiệt ở Pháp

Sáng qua (14.10), AFP dẫn thông báo từ Bộ Nội vụ Pháp cho hay có khoảng 161.500 người tham gia các cuộc tuần hành trên cả nước trong ngày 13.10, cao hơn gấp đôi so với mức ước tính 71.500 người trong các cuộc biểu tình ngày 8.10. Trong khi đó, các công đoàn Pháp khẳng định có 480.000 người (gồm học sinh, sinh viên và công đoàn viên) tham gia những cuộc tuần hành hôm 13.10, theo AFP.

Đụng độ trong cuộc biểu tình của học sinh trung học ở TP.Montpellier (Pháp) ngày 13.10 Ảnh: AFP

Dù hầu hết các cuộc tuần hành ngày 13.10 diễn ra trong hòa bình, bạo lực đã bùng phát tại thủ đô Paris, nơi có 41.500 người xuống đường, theo số liệu từ Bộ Nội vụ Pháp. Tại quảng trường Vauban, người biểu tình đã ném chai lọ, pháo hoa và đá vào cảnh sát, trong khi cảnh sát sử dụng vòi rồng và hơi cay để đối phó đám đông. Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez cho hay 11 cảnh sát đã phải nhập viện tại Paris trong ngày 13.10.

Ngoài hơi cay, cảnh sát chống bạo động còn dùng dùi cui để giải tán đám đông. Tính đến tuần trước, cảnh sát đã bắt giữ hơn 6.600 người trên toàn quốc, con số cao bất thường đối với một phong trào biểu tình tại Pháp, theo AP. Trong khi đó, Bộ trưởng Nunez cho hay gần 900 cảnh sát bị thương kể từ khi phong trào bùng phát trong tháng trước.

Hành động trấn áp mạnh tay của cảnh sát đối với học sinh đã thôi thúc nhiều người tham gia các cuộc biểu tình hôm 13.10. Trước đó, một thiếu niên đã bị mất bàn tay khi nhặt một quả lựu đạn gây choáng của cảnh sát trong lúc biểu tình, trong khi một em khác bị mất một bên mắt và một em nữa bị gãy răng do bị cảnh sát bắn hộp hơi cay thẳng vào mặt. Cảnh sát đã mở các cuộc điều tra nội bộ về 36 cáo buộc bạo lực đối với người biểu tình.

Bộ Giáo dục Pháp thông báo 214 trường học, chủ yếu là trường trung học, đã đóng cửa trong ngày 13.10. Liên đoàn sinh viên Đại học L'Union Etudiante thì báo cáo rằng 90% các trường đại học trên toàn quốc đã đóng cửa để thể hiện sự ủng hộ cuộc biểu tình của học sinh.

Các học sinh, sinh viên Pháp khẳng định quyết tâm thúc đẩy các yêu cầu của mình liên quan đến vấn đề thiếu giáo viên, cơ sở vật chất xuống cấp, lịch học quá tải và những bất cập khác. Họ đã bác bỏ cam kết của chính phủ về việc điều động 3.000 giáo viên thay thế đến 114 trường học chịu ảnh hưởng nặng nhất. Cam kết này được đưa ra sau các cuộc biểu tình trong tuần trước.

Làn sóng phản đối mới nhất diễn ra trong bối cảnh chính phủ theo đường lối trung dung bắt đầu thảo luận tại quốc hội về một dự thảo ngân sách cắt giảm chi tiêu, vấp phải sự phản đối gay gắt từ phe cánh tả lẫn cánh hữu, trong khi tình trạng nợ công ngày càng trầm trọng của Pháp đang gây lo ngại cho thị trường trái phiếu. Áp lực sẽ còn gia tăng khi những cuộc biểu tình toàn quốc phản đối chi phí sinh hoạt cao dự kiến diễn ra vào ngày 17.10, và các công đoàn cũng như các nhóm học sinh, sinh viên đang kỳ vọng hai làn sóng biểu tình này sẽ hợp nhất, theo AFP.

Đây là một thách thức lớn đối với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khi nhiệm kỳ thứ hai cũng là nhiệm kỳ cuối cùng của ông sẽ kết thúc vào tháng 5.2027. Hôm 12.10, ông Macron đã kêu gọi người biểu tình kiềm chế, nhấn mạnh các vấn đề "cần có thời gian, tham vấn, thảo luận và sự tôn trọng".