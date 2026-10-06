Nước Pháp tìm lối thoát trước làn sóng biểu tình

Theo Bộ trưởng Geffray, hoạt động giảng dạy phải tạm ngừng hoàn toàn hoặc gián đoạn một phần tại khoảng 400 - 500 trường trung học nước này vì an ninh không được đảm bảo. Đài Franceinfo cũng dẫn lời bà Valérie Pécresse, Chủ tịch vùng Île-de-France bao gồm thủ đô Paris, cho biết hơn 1/3 trong tổng số 468 trường học trên địa bàn đóng cửa vào hôm qua vì biểu tình.

Học sinh biểu tình tại một trường cấp 2 thuộc Paris ngày 5.10 Ảnh: AFP

Ông Geffray cáo buộc những phần tử phá hoại tìm cách trà trộn và đẩy phong trào đến ngưỡng bạo lực cực đoan. Theo số liệu chính thức, có đến 78 nhân viên ngành giáo dục bị thương do các hành động tấn công có chủ đích và 24 trường bị đốt hoặc đập phá kể từ khi phong trào bắt đầu vào ngày 17.9 tại một trường trung học ở Créteil, ngoại ô Paris.

Ban đầu, các học sinh trung học xuống đường để ủng hộ giáo viên đình công và phản đối tình trạng thiếu giáo viên, lịch học kéo dài, lớp học đông, cơ sở vật chất xuống cấp, cũng như những vấn đề khác tồn tại lâu nay. Biểu tình lan rộng sau một số vụ đụng độ nổ ra khi lực lượng an ninh dùng hơi cay và dùi cui để trấn áp.

Bộ trưởng Geffray cho biết quyết định đóng cửa trường học chủ yếu là biện pháp phòng ngừa trước đợt biểu tình dự kiến xảy ra vào hôm nay (6.10). Phía lãnh đạo biểu tình kêu gọi tiếp tục xuống đường vì chính phủ vẫn chưa có biện pháp giải quyết cụ thể. Tuy nhiên, ông Geffray khẳng định chính quyền Paris sẽ tiến hành lộ trình từng phần để đưa công tác giáo dục quay lại như bình thường.

Trong nỗ lực đáp ứng các quan ngại của người biểu tình, Thủ tướng Pháp Sebastien Lecornu ngày 4.10 đã công bố kế hoạch yêu cầu giới chức các địa phương ưu tiên bổ sung người cho những vị trí thiếu nhân sự kéo dài. Nhà lãnh đạo cũng triệu tập cuộc họp vào hôm nay (6.10) với các chủ tịch vùng nhằm thảo luận các giải pháp cải tạo mạnh mẽ cơ sở vật chất đang xuống cấp ở nhiều trường học của Pháp.

Chi tiêu cho giáo dục là một trong những khoản tốn kém nhất trong dự thảo ngân sách của Pháp năm 2027. Chính phủ đang muốn dành 65,5 tỉ euro (74 tỉ USD) cho giáo dục, cao hơn khoản chi dành cho quốc phòng là 63,4 tỉ euro, theo AP.

Kể từ khi phong trào nổ ra đến nay, hơn 5.000 người, trong đó 85% là trẻ vị thành niên, đã bị bắt giữ. Trong đó, một học sinh 16 tuổi bị bắt giữ vào ngày 4.10 vì tấn công một giáo viên ở thị trấn miền nam La Ciotat. Một giáo viên 59 tuổi đã bị đánh và dội xăng bên lề cuộc biểu tình ngày 3.10.

Trước những chỉ trích cho rằng phía cảnh sát đã áp dụng bạo lực đối với các học sinh tham gia biểu tình, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Laurent Nunez khẳng định lực lượng an ninh không tìm cách trấn áp mà thay vào đó bảo vệ các học sinh, sinh viên muốn lên tiếng một cách ôn hòa.