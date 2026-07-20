Biểu tình phản đối trung tâm dữ liệu AI nổ ra khắp nước Mỹ

Phong trào phản đối trung tâm dữ liệu tại Mỹ đã lan rộng ra toàn quốc vào cuối tuần trước. Cuộc biểu tình toàn quốc do Humans First, tổ chức phi lợi nhuận mới thành lập, nhằm chống lại cái gọi là "trí tuệ nhân tạo quy mô lớn".

Theo Reuters, những người này đã tổ chức 142 cuộc biểu tình trên khắp 42 tiểu bang nhằm phản đối việc xây dựng các trung tâm dữ liệu, mở rộng cơ sở hạ tầng AI. Tại Fredericksburg, Virginia, một thanh niên cầm tấm biển ghi "Chúng ta sống được nhờ nước chứ không phải dữ liệu". Tại Atlanta, một nhóm nhỏ người biểu tình giơ cao các tấm biển ghi "Georgia chưa bao giờ bỏ phiếu cho các trung tâm dữ liệu AI quy mô siêu lớn".

Theo khảo sát của Reuters/Ipsos hồi tháng 6, chỉ 14% số người được hỏi ủng hộ việc xây dựng một trung tâm dữ liệu trong cộng đồng. Bang Texas là điểm nóng về phát triển trung tâm dữ liệu, đã diễn ra 18 cuộc biểu tình, nhiều nhất trong các bang, tiếp đến là Georgia (11 cuộc biểu tình), bang California (8 cuộc biểu tình). Các bang Pennsylvania, Florida và Indiana đã diễn ra khoảng 7 cuộc biểu tình mỗi bang.

Người dân ở Atlanta, Georgia (Mỹ) biểu tình phản đối các trung tâm dữ liệu hôm 18.7

ẢNH: REUTERS

Có nhiều lý do khiến người Mỹ tổ chức các cuộc biểu tình chống lại sự phát triển của các trung tâm dữ liệu. Nổi bật trong số đó là lo ngại về nguồn tài nguyên nước sạch và rủi ro liên quan đến việc mất kiểm soát AI.

Reuters dẫn lời Ivan DelSol, 54 tuổi, ở bang California, cho rằng: "Thật ngoài sức tưởng tượng khi người ta dùng nhiều nước ngọt đến vậy cho AI". Tuy nhiên, những người trong ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu cho biết lượng nước họ dùng không đáng kể so với các lĩnh vực khác.

Trong khi đó, tại Texas, Eva Cardona, 31 tuổi, một nhà hoạt động lần đầu tham gia cuộc biểu tình, nói: "Tôi đã nghe nói về AI chưa được kiểm soát và sự phát triển nhanh chóng của nó khiến tôi lo ngại. Tôi muốn làm điều gì đó thiết thực hơn là chỉ đăng bài viết thông thường trên Facebook".

Đáp lại những lo ngại này, Josh Levi, chủ tịch của Data Center Coalition, cho biết: "Ngành công nghiệp trung tâm dữ liệu đang tiếp tục hợp tác với các nhà hoạch định chính sách, các bên liên quan và cư dân để đảm bảo các trung tâm không gây thêm áp lực cho cộng đồng và đảm bảo giảm thiểu các tác động tiêu cực đến hộ gia đình, doanh nghiệp".