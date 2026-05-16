Dự án trung tâm dữ liệu Mỹ dùng hàng triệu lít nước mỗi tháng

Theo TechRadar, sự phát triển nhanh của AI tạo sinh và điện toán đám mây đang kéo theo nhu cầu mở rộng trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, vụ việc tại hạt Fayette, bang Georgia cho thấy hạ tầng phía sau các dịch vụ số không chỉ tiêu tốn điện, mà còn có thể tạo áp lực lớn lên nguồn nước trong quá trình xây dựng.

Một dự án trung tâm dữ liệu lớn tại khu vực này bị phát hiện đã sử dụng khoảng 29 triệu gallon nước trong 15 tháng, tương đương gần 110 triệu lít. Nếu tính trung bình, lượng nước tiêu thụ đạt hơn 7 triệu lít mỗi tháng.

Sự bùng nổ AI khiến trung tâm dữ liệu mở rộng nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về điện, nước và hạ tầng xây dựng ẢNH: MICROSOFT

Dự án liên quan đến Quality Technology Services (QTS), công ty phát triển trung tâm dữ liệu thuộc Blackstone. Lượng nước được ghi nhận trong giai đoạn xây dựng, phục vụ các hoạt động như trộn bê tông và kiểm soát bụi, thay vì hệ thống làm mát khi trung tâm dữ liệu đi vào vận hành. Chính quyền hạt Fayette sau đó xác định dự án đã sử dụng nước thông qua các kết nối chưa được lập hóa đơn đúng cách. QTS bị truy thu 147.474 USD tiền nước, nhưng không bị phạt.

Các trung tâm dữ liệu là nền tảng vật lý cho nhiều dịch vụ số, từ lưu trữ đám mây, nền tảng trực tuyến đến các hệ thống AI. Khi nhu cầu xử lý dữ liệu tăng, các công ty công nghệ và nhà vận hành hạ tầng buộc phải xây dựng những cơ sở có quy mô ngày càng lớn, đi kèm yêu cầu cao về điện, làm mát và tài nguyên phục vụ thi công.

Điều này cho thấy rủi ro mới trong làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu khi các địa phương có thể thu hút dự án công nghệ lớn, nhưng hệ thống quản lý tài nguyên lại chưa theo kịp quy mô sử dụng thực tế. Với những cơ sở phục vụ AI, tác động không chỉ xuất hiện khi vận hành, mà có thể bắt đầu ngay từ giai đoạn san lấp, xây dựng và kết nối hạ tầng.

Các nhà vận hành trung tâm dữ liệu thường nhấn mạnh vai trò của loại hạ tầng này đối với kinh tế số. Tuy nhiên, vụ việc trên cho thấy câu hỏi về công nghệ ngày nay không dừng ở năng lực tính toán. Khi mỗi dịch vụ AI đều cần máy chủ, điện, nước và đất đai phía sau, tính minh bạch trong xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu sẽ ngày càng được chú ý.