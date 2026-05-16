Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

Dự án trung tâm dữ liệu Mỹ dùng hàng triệu lít nước mỗi tháng

Khải Minh
Khải Minh
16/05/2026 15:19 GMT+7

Gần 110 triệu lít nước được ghi nhận tại dự án trung tâm dữ liệu AI trong 15 tháng xây dựng.

Theo TechRadar, sự phát triển nhanh của AI tạo sinh và điện toán đám mây đang kéo theo nhu cầu mở rộng trung tâm dữ liệu trên khắp nước Mỹ. Tuy nhiên, vụ việc tại hạt Fayette, bang Georgia cho thấy hạ tầng phía sau các dịch vụ số không chỉ tiêu tốn điện, mà còn có thể tạo áp lực lớn lên nguồn nước trong quá trình xây dựng.

Một dự án trung tâm dữ liệu lớn tại khu vực này bị phát hiện đã sử dụng khoảng 29 triệu gallon nước trong 15 tháng, tương đương gần 110 triệu lít. Nếu tính trung bình, lượng nước tiêu thụ đạt hơn 7 triệu lít mỗi tháng.

Một trung tâm dữ liệu Mỹ bị phát hiện tiêu thụ 7 triệu lít nước mỗi tháng - Ảnh 1.

Sự bùng nổ AI khiến trung tâm dữ liệu mở rộng nhanh, kéo theo nhu cầu lớn về điện, nước và hạ tầng xây dựng

ẢNH: MICROSOFT

Dự án liên quan đến Quality Technology Services (QTS), công ty phát triển trung tâm dữ liệu thuộc Blackstone. Lượng nước được ghi nhận trong giai đoạn xây dựng, phục vụ các hoạt động như trộn bê tông và kiểm soát bụi, thay vì hệ thống làm mát khi trung tâm dữ liệu đi vào vận hành. Chính quyền hạt Fayette sau đó xác định dự án đã sử dụng nước thông qua các kết nối chưa được lập hóa đơn đúng cách. QTS bị truy thu 147.474 USD tiền nước, nhưng không bị phạt.

Các trung tâm dữ liệu là nền tảng vật lý cho nhiều dịch vụ số, từ lưu trữ đám mây, nền tảng trực tuyến đến các hệ thống AI. Khi nhu cầu xử lý dữ liệu tăng, các công ty công nghệ và nhà vận hành hạ tầng buộc phải xây dựng những cơ sở có quy mô ngày càng lớn, đi kèm yêu cầu cao về điện, làm mát và tài nguyên phục vụ thi công.

Điều này cho thấy rủi ro mới trong làn sóng phát triển trung tâm dữ liệu khi các địa phương có thể thu hút dự án công nghệ lớn, nhưng hệ thống quản lý tài nguyên lại chưa theo kịp quy mô sử dụng thực tế. Với những cơ sở phục vụ AI, tác động không chỉ xuất hiện khi vận hành, mà có thể bắt đầu ngay từ giai đoạn san lấp, xây dựng và kết nối hạ tầng.

Các nhà vận hành trung tâm dữ liệu thường nhấn mạnh vai trò của loại hạ tầng này đối với kinh tế số. Tuy nhiên, vụ việc trên cho thấy câu hỏi về công nghệ ngày nay không dừng ở năng lực tính toán. Khi mỗi dịch vụ AI đều cần máy chủ, điện, nước và đất đai phía sau, tính minh bạch trong xây dựng và vận hành trung tâm dữ liệu sẽ ngày càng được chú ý.

Tin liên quan

Trung tâm dữ liệu mới của tỉ phú Elon Musk ngốn điện ngang ngửa một đô thị

Trung tâm dữ liệu mới của tỉ phú Elon Musk ngốn điện ngang ngửa một đô thị

Dự án mới cho thấy tỉ phú Elon Musk đang đẩy nhanh tiến độ phát triển xAI bằng cách tăng cường đầu tư vào hạ tầng AI tại các vị trí chiến lược.

Khám phá thêm chủ đề

Trung tâm dữ liệu Data center AI tạo sinh dữ liệu lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận