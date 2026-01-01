Trung tâm dữ liệu mới của tỉ phú Elon Musk ngốn điện ngang ngửa một đô thị

Theo Tom'sHardware, tỉ phú Elon Musk vừa xác nhận rằng công ty trí tuệ nhân tạo xAI đã mua thêm tòa nhà thứ ba tại khu tổ hợp Memphis, Tennessee (Mỹ), gần trung tâm dữ liệu Colossus 2. Công trình mới sẽ mang tên “M ACROHARDRR ” - một phần trong dự án “Macrohard”, nơi Musk hướng tới việc phát triển phần mềm hoàn toàn do các tác nhân AI tự xây dựng từ đầu. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp này dự kiến đạt công suất đào tạo lên tới 2 gigawatt, tương đương với mức tiêu thụ điện của một thành phố cỡ vừa tại Mỹ.

Ông Elon Musk tiếp tục mở rộng đế chế AI bằng một trung tâm dữ liệu với quy mô lớn hơn ẢNH: SELC

Đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược mở rộng nhanh chóng của xAI, một công ty non trẻ nhưng đang đặt mục tiêu vượt qua các đối thủ kỳ cựu như OpenAI hay Google DeepMind. Tuy nhiên, quy mô khổng lồ của dự án kéo theo chi phí đầu tư và vận hành không nhỏ. Theo nhiều báo cáo, xAI hiện tiêu tốn hơn 1 tỉ USD mỗi tháng, trong khi Musk tiếp tục huy động hàng chục tỉ USD để duy trì tốc độ phát triển.

Bên cạnh mở rộng hạ tầng vật lý, nguồn năng lượng để vận hành trung tâm dữ liệu cũng đang là thách thức lớn. Ông Musk đã mua một nhà máy điện ở nước ngoài và đang vận chuyển về Mỹ để phục vụ cho Colossus 2. Ngoài ra, xAI còn có kế hoạch xây dựng một nhà máy tua-bin khí sử dụng nhiên liệu hóa thạch, với công suất 460 megawatt. Mặc dù chưa đạt mức 2 gigawatt, cơ sở này được xem là bước đầu trong lộ trình cung cấp điện cho toàn bộ tổ hợp xAI tại Memphis.

Việc tăng nhanh công suất cũng đòi hỏi nguồn cung GPU tương ứng. Tỉ phú Musk đã ký thỏa thuận với Nvidia để cung cấp hàng triệu đơn vị GPU H100 hoặc tương đương trong vòng 5 năm tới. Đây là một trong những hợp đồng lớn nhất trong lĩnh vực phần cứng AI, củng cố vị trí chiến lược của xAI trong cuộc đua phát triển mô hình ngôn ngữ lớn.

Mặc dù trung tâm Colossus đầu tiên từng hoàn thiện chỉ sau 19 ngày - một kỷ lục trong ngành trung tâm dữ liệu, nhưng quy mô hiện tại làm dấy lên nhiều lo ngại về tác động môi trường, tiêu thụ năng lượng và khả năng đáp ứng của lưới điện quốc gia. Khi nhiều tập đoàn công nghệ cùng đẩy mạnh đầu tư vào AI, bài toán cân bằng giữa phát triển công nghệ và tính bền vững đang trở nên ngày càng cấp bách.