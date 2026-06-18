Trung Quốc dự định đầu tư 295 tỉ USD vào trung tâm dữ liệu AI quốc gia

Theo TechRadar, Trung Quốc đang xem xét một dự án quy mô lớn nhằm xây dựng mạng lưới trung tâm dữ liệu AI quốc gia, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 2.000 tỉ nhân dân tệ, tương đương 295 tỉ USD. Mục tiêu của kế hoạch là kết nối các cụm trung tâm dữ liệu trên khắp cả nước thành một hệ thống tính toán thống nhất, có khả năng phân bổ tài nguyên xử lý AI giữa nhiều khu vực khác nhau.

Dự án được cho là do Ủy ban Cải cách và Phát triển quốc gia Trung Quốc thúc đẩy, với sự tham gia của các nhà mạng lớn như China Mobile và China Telecom. Thay vì vận hành các trung tâm dữ liệu riêng lẻ, mô hình mới hướng đến việc xây dựng một mạng lưới tính toán quốc gia, nơi năng lực xử lý có thể được chia sẻ và điều phối linh hoạt theo nhu cầu.

Trung Quốc muốn liên kết các trung tâm dữ liệu hiện có thành mạng lưới tính toán thống nhất phục vụ nhu cầu phát triển AI ẢNH: TẠO BỞI AI

Kế hoạch này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng về sức mạnh tính toán phục vụ AI tạo sinh, mô hình ngôn ngữ lớn và các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong nhiều lĩnh vực. Khi các doanh nghiệp và cơ quan nghiên cứu cần lượng tài nguyên xử lý lớn hơn, việc kết nối các trung tâm dữ liệu thành một mạng lưới thống nhất được xem là cách tận dụng hiệu quả hạ tầng hiện có.

Một điểm đáng chú ý là Trung Quốc muốn phần lớn công nghệ sử dụng trong dự án đến từ các nhà cung cấp trong nước. Theo đề xuất, tỷ lệ công nghệ nội địa có thể đạt ít nhất 80%, bao gồm chip AI và các thành phần hạ tầng liên quan. Điều này phù hợp với chiến lược tăng cường tự chủ công nghệ trong bối cảnh ngành bán dẫn Trung Quốc vẫn chịu nhiều hạn chế từ các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ.

Tuy nhiên, tham vọng xây dựng hạ tầng AI quy mô quốc gia cũng đi kèm không ít thách thức. Năng lực sản xuất chip AI tiên tiến trong nước hiện vẫn bị giới hạn, trong khi nhu cầu từ các công ty công nghệ ngày càng tăng. Ngoài bộ xử lý AI, nguồn cung bộ nhớ băng thông cao (HBM), vốn là thành phần quan trọng đối với các hệ thống AI hiện đại cũng được xem là một điểm nghẽn cần giải quyết.

Dù vậy, kế hoạch vẫn phụ thuộc vào khả năng mở rộng sản xuất chip AI và các thành phần hạ tầng liên quan trong nước. Đây sẽ là yếu tố quyết định mức độ khả thi của mạng lưới trung tâm dữ liệu AI quốc gia mà Trung Quốc đang theo đuổi.