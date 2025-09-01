Bác sĩ thực tập Hàn Quốc trở lại sau đình công

Bệnh nhân chờ điều trị tại Trung tâm y tế Incheon ở Hàn Quốc Ảnh: Reuters

Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ công bố con số chính xác về các bác sĩ thực tập mới hoặc trở lại trong vài ngày tới. Tại 5 bệnh viện lớn ở Seoul, tỷ lệ nộp đơn đạt từ 60 - 80%, lấp đầy khoảng 70% chỉ tiêu của mỗi bệnh viện.

Cuộc đình công bắt đầu từ tháng 2.2024, khi hàng ngàn bác sĩ thực tập bỏ việc, nhiều sinh viên y khoa tẩy chay lớp học để phản đối kế hoạch nâng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa thêm 2.000, lên khoảng 5.000 suất mỗi năm từ 2025.

Sinh viên y khoa và các bác sĩ thực tập quyết định chấm dứt hành động tập thể sau khi chính phủ đảo ngược quyết định, khôi phục chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 về mức cũ. Tuy nhiên, giới nhân viên y tế cho rằng thách thức vẫn còn, do ngày càng nhiều bác sĩ thực tập chọn làm việc tại các bệnh viện ở khu vực thủ đô thay vì bên ngoài, đồng thời né tránh những chuyên khoa thiết yếu như cấp cứu, nhi khoa và sản khoa.