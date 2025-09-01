Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thế giới

Bác sĩ thực tập Hàn Quốc trở lại sau đình công

Minh Phương
Minh Phương
01/09/2025 05:19 GMT+7

Yonhap đưa tin các bác sĩ thực tập Hàn Quốc dự kiến trở lại làm việc vào hôm nay (1.9), sau 18 tháng đình công.

Bác sĩ thực tập Hàn Quốc trở lại sau đình công - Ảnh 1.

Bệnh nhân chờ điều trị tại Trung tâm y tế Incheon ở Hàn Quốc

Ảnh: Reuters

Bộ Y tế Hàn Quốc sẽ công bố con số chính xác về các bác sĩ thực tập mới hoặc trở lại trong vài ngày tới. Tại 5 bệnh viện lớn ở Seoul, tỷ lệ nộp đơn đạt từ 60 - 80%, lấp đầy khoảng 70% chỉ tiêu của mỗi bệnh viện.

Cuộc đình công bắt đầu từ tháng 2.2024, khi hàng ngàn bác sĩ thực tập bỏ việc, nhiều sinh viên y khoa tẩy chay lớp học để phản đối kế hoạch nâng chỉ tiêu tuyển sinh y khoa thêm 2.000, lên khoảng 5.000 suất mỗi năm từ 2025. 

Sinh viên y khoa và các bác sĩ thực tập quyết định chấm dứt hành động tập thể sau khi chính phủ đảo ngược quyết định, khôi phục chỉ tiêu tuyển sinh năm 2026 về mức cũ. Tuy nhiên, giới nhân viên y tế cho rằng thách thức vẫn còn, do ngày càng nhiều bác sĩ thực tập chọn làm việc tại các bệnh viện ở khu vực thủ đô thay vì bên ngoài, đồng thời né tránh những chuyên khoa thiết yếu như cấp cứu, nhi khoa và sản khoa.

Hàn Quốc kỷ luật nhiều người trong vụ máy bay quân sự xâm nhập ADIZ Nhật Bản

Hàn Quốc kỷ luật nhiều người trong vụ máy bay quân sự xâm nhập ADIZ Nhật Bản

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc kỷ luật khoảng 10 người liên quan vụ một máy bay vận tải quân sự nước này xâm nhập vùng nhận diện phòng không Nhật Bản mà chưa được phép.

