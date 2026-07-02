Bộ GD-ĐT chỉ đạo giảm 30% đầu mối, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy

Không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông

Bộ GD-ĐT vừa ban hành công văn gửi UBND các tỉnh, thành hướng dẫn đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục công lập phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp.

Theo Bộ GD-ĐT, giảm mạnh đầu mối để giảm các vị trí quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy ẢNH: TUỆ NGUYỄN

Theo công văn, Bộ GD-ĐT định hướng chuyển trọng tâm từ giảm đầu mối cơ học sang tái cấu trúc mạng lưới cơ sở giáo dục dựa trên quy mô dân số và phân bố dân cư.

Đợt sắp xếp lần này nhằm tăng hiệu quả đầu tư và nâng cao chất lượng giáo dục, chuyển dịch mạnh mẽ từ tư duy "quản lý giáo dục" sang "quản trị phát triển giáo dục".

Các nguyên tắc Bộ GD-ĐT đặt ra gồm: không thực hiện sắp xếp một cách cơ học chỉ nhằm giảm đầu mối; không sáp nhập trường mầm non với trường phổ thông; không sáp nhập trường phổ thông với các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX), giáo dục nghề nghiệp - GDTX;

Không sắp xếp cơ sở giáo dục chuyên biệt với các trường phổ thông đại trà; bảo đảm quyền học tập, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho học sinh đến trường và không làm phát sinh rào cản địa lý hay chi phí; bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu 1 trường mầm non và 1 trường phổ thông.

Không để học sinh do hoàn cảnh khó khăn mà bỏ học, không được đến trường. Việc sáp nhập cũng không được làm ảnh hưởng đến công tác huy động học sinh ra lớp.

Giảm ít nhất 30% đầu mối, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy

Bộ GD-ĐT đặt mục tiêu phấn đấu giảm ít nhất 30% đầu mối cơ sở giáo dục công lập hiện có với mục đích giảm biên chế quản lý giáo dục, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy.

Về lộ trình, Bộ GD-ĐT chỉ đạo triển khai thí điểm sáp nhập đầu mối quản lý cơ sở giáo dục trên cùng địa bàn từ 1.7, tập trung vận hành 2 mô hình cơ bản: trường (hoặc trung tâm GDTX) một cấp học quy mô lớn có một trường chính và các phân hiệu hoặc điểm trường; trường phổ thông nhiều cấp học quy mô lớn (có thể thực hiện tại một địa điểm hoặc nhiều địa điểm khác nhau, gồm một trường chính cùng các phân hiệu nhiều cấp học).

Điểm chung của 2 mô hình này là cơ cấu nhân sự sẽ dùng chung một bộ phận hành chính - nhân sự. Tùy vào khoảng cách địa lý và quy mô, mỗi phân hiệu có thể được bố trí một phó hiệu trưởng phụ trách.

Giai đoạn thí điểm dự kiến hoàn thành trước ngày 30.8 để kịp thời vận hành ngay từ đầu năm học 2026 - 2027. Sau đó, toàn hệ thống sẽ tiếp tục sáp nhập từ 30.3.2027 và tiến tới hoàn thành toàn diện việc sắp xếp, tinh gọn đầu mối trước ngày 30.4.2027.

Theo Bộ GD-ĐT, việc cấu trúc lại mạng lưới giáo dục này không chỉ để tinh gọn bộ máy, mà còn hướng tới mục tiêu xa hơn của ngành giáo dục: đến năm 2030 đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3, 4 tuổi và bảo đảm có ít nhất 85% người trong độ tuổi hoàn thành THPT hoặc tương đương.