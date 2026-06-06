Tòa Mỹ: Chính sách nhập cư nhắm vào 39 nước của ông Trump 'trái luật'

Thẩm phán John McConnell thuộc Tòa án quận liên bang Mỹ tại Providence, bang Rhode Island, ngày 5.6 cho rằng các chính sách do Cơ quan Di trú và Nhập tịch Mỹ (USCIS) ban hành đã đẩy người dân từ hàng chục quốc gia ở châu Phi, châu Á, Mỹ Latinh và Trung Đông vào tình trạng "vô định về mặt pháp lý".

Tổng thống Mỹ Donald Trump lắng nghe tại một sự kiện ở Nhà Trắng ngày 4.6.2026 ẢNH: AP

Theo Reuters dẫn lời ông McConnell, những người nhập cư này đã tuân thủ các quy trình pháp lý do Quốc hội Mỹ ban hành và USCIS áp dụng, nhưng vẫn "bị mắc kẹt nhiều tháng" trong khi chờ cơ quan này xem xét các đơn xin quyền lợi nhập cư.

Thẩm phán McConnell, do cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama bổ nhiệm, cho rằng USCIS đã ban hành các chính sách trên mà không có thẩm quyền theo luật định. Ông cho hay việc đình trệ hồ sơ dựa trên các quan điểm chống nhập cư là điều tòa án không thể cho phép ảnh hưởng đến quá trình ra quyết định.

"Việc USCIS tạm dừng xét duyệt không xuất phát từ việc những cá nhân này làm điều gì sai trái, mà hoàn toàn do nơi họ sinh ra", ông McConnell viết trong phán quyết.

Phán quyết trên là một chiến thắng đối với liên minh các tổ chức hỗ trợ người nhập cư và các công đoàn lao động, những bên đã khởi kiện hồi tháng 3 nhằm phản đối các chính sách của USCIS, cơ quan trực thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS), theo Reuters.

"Phán quyết này tái khẳng định một nguyên tắc cơ bản: chính phủ liên bang không thể đóng cửa các con đường nhập cư hợp pháp hoặc phân biệt đối xử với người dân dựa trên nguồn gốc xuất xứ của họ", bà Skye Perryman, người đứng đầu tổ chức pháp lý Democracy Forward, đại diện cho các nguyên đơn, cho biết.

USCIS ban hành các chính sách trên trong khuôn khổ chiến dịch siết nhập cư mạnh tay của chính quyền ông Trump, sau vụ xả súng hồi tháng 11.2025 nhằm vào 2 thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia được triển khai tại Washington D.C. Các công tố viên cáo buộc nghi phạm là một người nhập cư Afghanistan tên Rahmanullah Lakanwal. Người này đã tuyên bố không nhận tội.

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Sau vụ việc, ông Trump viết trên mạng xã hội rằng ông sẽ "tạm dừng vĩnh viễn việc nhập cư từ tất cả các nước thuộc thế giới thứ 3 để cho phép hệ thống của Mỹ phục hồi hoàn toàn". Chính quyền Tổng thống Trump sau đó mở rộng danh sách các quốc gia chịu lệnh cấm đi lại toàn phần hoặc một phần lên 39 nước.

Các quốc gia bị cấm nhập cảnh hoàn toàn bao gồm Afghanistan, Iran, Haiti, Somalia, Venezuela và Syria. Chính quyền ông Trump cho hay các biện pháp này bằng lý do kiểm tra an ninh và bảo vệ an ninh quốc gia.

Tuy nhiên, thẩm phán McConnell cho rằng các chính sách của USCIS đã tạm dừng việc xử lý đơn xin quyền lợi nhập cư của những người đến từ 39 quốc gia, qua đó "làm đình trệ cuộc sống của vô số cá nhân, chỉ vì quốc tịch của họ".

"Nguyên tắc pháp quyền phải được áp dụng bình đẳng cho tất cả mọi người. Như đã thấy rõ trong vụ việc này, USCIS không những không tuân thủ pháp luật, mà còn không thực hiện đúng chức năng của mình", ông McConnell viết.

Theo thẩm phán, cơ quan này đã vi phạm chính các luật nhập cư mà Quốc hội Mỹ giao cho họ quản lý, cũng như các quy định hành chính điều chỉnh hoạt động của các cơ quan liên bang.

Hiện phía chính quyền ông Trump chưa bình luận về phán quyết trên.