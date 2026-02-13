Mỹ dừng chiến dịch truy quét nhập cư ở Minnesota

Quan chức Nhà Trắng phụ trách vấn đề biên giới Tom Homan ngày 12.2 cho biết: “Đợt truy quét đã giúp Minnesota an toàn hơn. Đây không còn là bang trú ẩn an toàn cho tội phạm nữa”.

Trong chiến dịch truy bắt người nhập cư của chính quyền liên bang ở Minnesota kéo dài 2 tháng, đã có hàng ngàn người bị bắt, các cuộc biểu tình phản đối nổ ra và đỉnh điểm tranh cãi là 2 vụ bắn chết công dân Mỹ tại thành phố Minneapolis ở Minnesota.

Đặc vụ liên bang hoạt động ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota của Mỹ ngày 5.2 ẢNH: AP

Thống đốc Minnesota Tim Walz ngày 12.2 kêu gọi người dân tiếp tục cảnh giác trong những ngày tới khi các đặc vụ nhập cư chuẩn bị rời đi, đồng thời nói rằng ông sẽ không bày tỏ biết ơn đối với các quan chức chính quyền Tổng thống Trump. Ông Walz cho rằng chính phủ đã phát động chiến dịch “không cần thiết, vô căn cứ và trong nhiều trường hợp là vi hiến đối với tiểu bang của chúng ta".

“Đây sẽ là một chặng đường dài để hồi phục”, ông Walz phát biểu tại họp báo. Ông đề xuất gói hỗ trợ 10 triệu USD cho các doanh nghiệp bị thất thu trong thời gian truy quét nhập cư. Ông kêu gọi chính quyền ở Washington hỗ trợ chi phí phục hồi.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ (DHS) coi chiến dịch ở Minnesota “là hoạt động thực thi luật nhập cư lớn nhất từ trước đến nay”, với hơn 4.000 vụ bắt giữ. Ông Homan nói dù kết thúc chiến dịch, hoạt động thực thi pháp luật nhập cư tại Minnesota vẫn tiếp tục, dù quy mô được cho là sẽ nhỏ hơn những tháng qua.

Diễn biến mới nhất tại Minnesota được các bên thông báo trong bối cảnh chính phủ và đảng Cộng hòa cần thông qua ngân sách cho DHS. Quốc hội Mỹ mới đây đã duyệt gói ngân sách để phần lớn cơ quan chính phủ hoạt động đến tháng 9, tuy nhiên chỉ cấp ngân sách cho DHS trong 2 tuần để thảo luận thêm. Các nghị sĩ đảng Dân chủ muốn cải cách toàn diện các cơ quan thực thi nhập cư sau những chiến dịch truy quét vừa qua, như một điều kiện để thông qua gói ngân sách mới.