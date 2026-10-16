Hàn Quốc có thay đổi chiến lược trước diễn biến tại Trung Đông?

Theo tờ báo, chính quyền Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đang xem xét mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị chống cướp biển Cheonghae từ vịnh Aden sang vịnh Oman, khu vực nối liền với eo biển Hormuz. Đơn vị này được triển khai đến vịnh Aden từ năm 2009. Tuy nhiên, tờ Kyunghyang Shinmun không nêu rõ nguồn tin cho thông tin trên.

Bên cạnh đó, chính quyền Tổng thống Lee cũng dự định trình Quốc hội kiến nghị gia hạn nhiệm vụ của đơn vị Cheonghae, dự kiến sẽ hết hạn vào ngày 31.12.2026. Nguồn tin cũng cho hay chính phủ Hàn Quốc đang xem xét điều thêm 1 tàu khu trục đến khu vực nhằm tăng cường hoạt động.

Chính quyền của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung dự định trình lên Quốc hội một kiến nghị gia hạn nhiệm vụ của đơn vị chống cướp biển Cheonghae ẢNH: REUTERS

Trong tuyên bố gửi Reuters, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận chính phủ đang cân nhắc việc trình Quốc hội kiến nghị gia hạn nhiệm vụ của đơn vị Cheonghae trước thời hạn nêu trên. Tuy nhiên, bộ này cho biết chưa có quyết định nào được đưa ra về các chi tiết liên quan đến việc mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đồng thời nhận định tình hình tại vịnh Aden đang xấu đi khi ghi nhận số vụ cướp biển gia tăng mạnh so với 1 năm trước.

Theo đài truyền hình YTN, đơn vị Cheonghae hiện được trang bị 1 tàu khu trục lớp 4.400 tấn, 1 máy bay trực thăng tác chiến hàng hải, tối đa 3 xuồng bơm hơi thân cứng và khoảng 300 binh sĩ.

Ông Trump: Mỹ không cần dùng bom hạt nhân để đánh Iran

Động thái này diễn ra sau khi ông Trump chỉ trích Hàn Quốc vì cho rằng Seoul chưa hỗ trợ đầy đủ cho cuộc chiến tại Iran. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng đã thu hẹp quy mô các cuộc tập trận quân sự chung giữa lực lượng vũ trang 2 nước vào mùa hè năm 2026, làm dấy lên lo ngại tại Hàn Quốc về cam kết an ninh của đồng minh.

Trước đó, ngày 18.9, Tổng thống Lee đã tuyên bố Seoul sẽ không triển khai khí tài quân sự đến Trung Đông theo cách có thể kéo đất nước vào xung đột. Tuy nhiên, ông cho biết Hàn Quốc đang cân nhắc liệu có nên đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an ninh hàng hải tại khu vực hay không.



