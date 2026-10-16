Hezbollah tiếp tục thách thức lệnh cấm hoạt động quân sự tại Lebanon

Theo Reuters, nhà chức trách Lebanon tuần trước đã chặn 1 chiếc xe chở đầy chất nổ tại trạm kiểm soát ở thung lũng Bekaa, miền đông nước này, bắt giữ 2 người trên xe. Khi đó, giới chức chưa công bố chủ sở hữu số hàng, làm dấy lên lo ngại tại Lebanon rằng chất nổ có thể được sử dụng trong các vụ ám sát bằng bom xe hoặc những cuộc tấn công khác nhằm gây bất ổn trong nước.

Tuy nhiên, thành viên của lực lượng Hezbollah và một nguồn tin an ninh Lebanon cho biết rằng số chất nổ này được dự định sử dụng để chế tạo máy bay không người lái mang đầu đạn, nhằm vào quân đội Israel.

Ông Fadlallah cũng cho biết Hezbollah đã lập tức liên hệ với các cơ quan an ninh để làm rõ quyền sở hữu phương tiện và hàng hóa, đồng thời yêu cầu trả lại vật liệu và thả những người bị bắt giữ.

Lời thừa nhận trên cho thấy Hezbollah vẫn tìm cách vận chuyển vũ khí trên khắp Lebanon, bất chấp cam kết của chính phủ về việc đưa toàn bộ vũ khí trong nước vào sự kiểm soát của nhà nước.

Lebanon kêu gọi Israel tuân thủ thỏa thuận

Theo thông báo từ phủ tổng thống, Tổng thống Lebanon Joseph Aoun ngày 15.10 đã điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, khẳng định quân đội và lực lượng an ninh Lebanon đang thực hiện đầy đủ các quyết định nhằm ngăn chặn việc phô trương vũ khí, thu giữ vũ khí và đạn dược, cũng như chống buôn lậu.

Ông Aoun cho biết những biện pháp an ninh gần đây nằm trong nỗ lực thực thi các quyết định này. Ông cũng nhấn mạnh các cơ quan tư pháp sẽ xử lý tất cả vụ việc được chuyển đến, không khoan nhượng đối với những người vi phạm.

Các thành viên lực lượng Hezbollah tham gia một cuộc tập trận được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày kháng chiến và giải phóng của Cộng hòa Lebanon tại Aramta (Lebanon) ẢNH: REUTERS

Theo thỏa thuận đạt được trong năm 2026 thông qua các cuộc đàm phán do Mỹ làm trung gian giữa Lebanon và Israel, Beirut đã cam kết giải giáp Hezbollah. Đổi lại, quân đội Israel sẽ từng bước rút khỏi lãnh thổ Lebanon.

Tuy nhiên, Hezbollah tuyên bố sẽ không giải giáp khi quân đội Israel vẫn hiện diện trên lãnh thổ Lebanon và tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công ở miền nam nước này. Trong khi đó, Israel khẳng định các hoạt động quân sự tại khu vực nhằm vào Hezbollah.

Trong cuộc điện đàm với ông Rubio, Tổng thống Aoun cũng đề nghị Mỹ gây sức ép để Israel chấm dứt các cuộc tấn công vào thị trấn và làng mạc ở miền nam Lebanon, tuân thủ thỏa thuận khung, ngừng hoạt động san ủi đất và cho phép nông dân tiếp cận đất đai mà không bị tấn công.

Israel phá hủy 2 km ‘pháo đài ngầm’ của Hezbollah ở Lebanon

Căng thẳng giữa chính phủ Lebanon và Hezbollah gia tăng sau khi chính phủ ngày 2.3 cấm các hoạt động quân sự của nhóm này. Quyết định được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Hezbollah phóng tên lửa vào Israel nhằm hỗ trợ Tehran, kéo Lebanon vào cuộc chiến khu vực bùng phát sau các cuộc tấn công của Mỹ và Israel nhằm vào Iran.

Động thái trên nhằm chấm dứt tình trạng Hezbollah được tự do tương đối trong nhiều năm vận chuyển thiết bị quân sự khắp Lebanon. Trong suốt năm 2025, quân đội Lebanon đã thu giữ và phá hủy các kho vũ khí của Hezbollah ở miền nam theo kế hoạch của chính phủ nhằm đưa toàn bộ vũ khí vào sự kiểm soát của nhà nước. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị đình trệ khi cuộc chiến mới bùng phát.

Bên cạnh đó, tuyến đường cung cấp vũ khí chủ yếu của Hezbollah qua Syria đã bị cắt đứt sau khi đồng minh của nhóm này, chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad, sụp đổ vào cuối năm 2024. Kể từ đó, chính quyền mới ở Syria thường xuyên thông báo thu giữ vũ khí dọc biên giới với Lebanon mà họ cho là được vận chuyển cho Hezbollah.



