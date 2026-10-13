Nghi phạm đâm 8 người bị thương tại Hàn Quốc

Theo Reuters, cảnh sát Incheon cho biết đang điều tra động cơ và hoàn cảnh vụ tấn công. Các nạn nhân gồm 6 phụ nữ và 2 đàn ông.

Các nạn nhân được đưa tới bệnh viện gần đó. Sở Cứu hỏa Incheon cho biết một phụ nữ khoảng 20 tuổi rơi vào tình trạng nguy kịch và phải phẫu thuật sau khi bị ngừng tim. Giới chức chưa công bố chi tiết mức độ thương tích của những nạn nhân còn lại.

Cảnh sát và lính cứu hỏa Hàn Quốc đứng bên ngoài một trung tâm mua sắm ở Incheon, Hàn Quốc ngày 13.10.2026 ẢNH: AP

Các nhân chứng kể lại rằng nghi phạm dường như buộc dao vào cả 2 tay, sau đó di chuyển qua nhiều tầng của trung tâm thương mại và tấn công những người gặp trên đường.

Một nhân chứng khác tên Nah Hyun-joon kể với Hãng tin AP rằng ông cùng một số người khác đã dùng ghế để khống chế nghi phạm. Theo lời ông Nah, đối tượng này trước đó tấn công nhiều người tại khu ẩm thực ở tầng hai, sau đó tiếp tục lên các tầng trên trước khi bị chặn gần khu vực thang cuốn. "Hắn ta cứ đâm bất kỳ ai nhìn thấy", ông Nah nói.

Theo Yonhap, nghi phạm từng bị kết án 4 năm tù vì tội cố ý giết người vào năm 2015. Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết người này được yêu cầu đeo vòng chân giám sát điện tử kể từ khi ra tù năm 2019.

Cơ quan này cho biết nghi phạm đang được điều trị chứng nghiện rượu và một số vấn đề về sức khỏe tâm thần. Nhà chức trách chưa công bố danh tính người này. Nghi phạm từng bị bắt hồi tháng trước vì nghi mang theo vũ khí sau khi dùng dao làm hỏng một tấm biển bên ngoài bệnh viện nơi xảy ra tranh chấp.

Đáng chú ý, ngay trong sáng 13.10, nghi phạm vẫn tham dự một buổi tư vấn từ khoảng 10 - 11 giờ, sau đó gặp cán bộ quản chế đến gần 12 giờ trưa. Vụ tấn công đâm dao bắt đầu khoảng 13 giờ 40 phút.

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết không phát hiện dấu hiệu nghi phạm tìm cách phá hỏng thiết bị giám sát điện tử. Cơ quan này đã xin lỗi về sự lo ngại trong dư luận và cam kết rà soát cả quá trình giám sát nghi phạm lẫn cơ chế theo dõi điện tử đối với những người phạm tội nguy hiểm sau khi ra tù.

Hàn Quốc từng chứng kiến một loạt vụ tấn công bằng dao gây thương vong trong năm 2023. Gần đây nhất, hồi tháng 5, một thiếu nữ 17 tuổi thiệt mạng và một người khác bị thương trong vụ đâm dao tại thành phố Gwangju.