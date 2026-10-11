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    Sạc dự phòng bốc cháy trên máy bay Jeju Air, 168 hành khách sơ tán khẩn

    Trí Đỗ
    Trí Đỗ

    Toàn bộ 168 hành khách trên một chuyến bay của Jeju Air tại Hàn Quốc phải sơ tán khẩn sau khi sạc dự phòng của một hành khách bất ngờ bốc cháy ngay trước giờ cất cánh.

    Theo SBS News, sự cố xảy ra khoảng 19 giờ 30 ngày 10.10 trên chuyến bay 7C227, dự kiến khởi hành từ sân bay quốc tế Cheongju đến đảo Jeju (Hàn Quốc). Thời điểm đó, máy bay vẫn chưa bắt đầu lăn ra đường băng.

    Sạc dự phòng bốc cháy trên máy bay, 168 người sơ tán - Ảnh 1.

    Lực lượng cứu hỏa dập đám cháy trên máy bay sau một sự cố liên quan pin dự phòng tại Busan (Hàn Quốc) ngày 28.1.2025

    ẢNH: REUTERS

    Ngọn lửa bùng phát từ một cục sạc dự phòng mà hành khách đang cầm tại ghế ngồi. Một hành khách gần đó lập tức dùng quần áo che thiết bị, trong khi tiếp viên nhanh chóng đưa cục sạc vào túi chuyên dụng chống cháy dành cho pin lithium và dập tắt ngọn lửa.

    Không có thương vong, song khói lan trong khoang khiến toàn bộ 168 hành khách phải rời máy bay để đảm bảo an toàn. Sau đó, Jeju Air tiến hành thông gió khoang hành khách và kiểm tra tình trạng máy bay, đồng thời xem xét liệu máy bay có thể tiếp tục khai thác hay không.

    Sự cố một lần nữa làm dấy lên quan ngại tại Hàn Quốc về nguy cơ cháy nổ từ pin lithium và sạc dự phòng trên máy bay. Theo quy định hàng không, sạc dự phòng phải được mang theo trong hành lý xách tay và không được để trong hành lý ký gửi. Những thiết bị có dung lượng lớn cũng phải tuân thủ giới hạn và điều kiện vận chuyển riêng.

    Hồi năm 2025,Hàn Quốc đã công bố loạt biện pháp tăng cường an toàn đối với pin dự phòng trên máy bay, theo Reuters. Theo quy định, hành khách được mang tối đa 5 pin dự phòng có dung lượng không quá 100 Wh, trong khi loại trên 160 Wh bị cấm mang lên máy bay.

    Cơ quan chức năng cũng yêu cầu kiểm tra số lượng, chủng loại pin tại khâu an ninh và cấm sạc pin dự phòng trong chuyến bay. Sạc dự phòng và thuốc lá điện tử cũng không được để trong hành lý cất tại khoang chứa đồ phía trên, nhằm giúp hành khách và tổ bay nhanh chóng phát hiện dấu hiệu quá nhiệt hoặc bốc khói.

    Các biện pháp được đưa ra trong bối cảnh lo ngại về nguy cơ cháy từ pin lithium gia tăng. Dữ liệu của chính phủ Hàn Quốc cho thấy từ năm 2020 - 2024, các hãng hàng không nước này ghi nhận 13 vụ cháy trên máy bay liên quan pin của thiết bị điện tử, theo The Korea Hearld. Trong số đó, sạc dự phòng điện thoại được xác định liên quan 9 vụ.

    Sự cố ngày 10.10 xảy ra trong bối cảnh vấn đề an toàn hàng không vẫn nhận được sự chú ý lớn tại Hàn Quốc sau tai nạn máy bay Jeju Air tại sân bay Muan cuối năm 2024. Chiếc Boeing 737-800 trượt khỏi đường băng, va vào một công trình bê tông và bốc cháy, khiến 179 người thiệt mạng và chỉ 2 người sống sót.

    Kết quả điều tra ban đầu xác nhận có dấu vết va chạm với chim trong động cơ máy bay, song nguyên nhân đầy đủ của tai nạn vẫn đang được làm rõ. Hồi tháng 8, cảnh sát Hàn Quốc điều tra 7 quan chức Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông về cáo buộc che giấu thông tin liên quan vụ tai nạn Jeju Air.

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