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    Thế giới

    Pin dự phòng bốc cháy, máy bay chở 198 hành khách phải chuyển hướng

    Văn Khoa
    Văn Khoa

    Hãng hàng không Lufthansa thông báo một chuyến bay từ thành phố Frankfurt của Đức đến thủ đô Lisbon của Bồ Đào Nha đã phải chuyển hướng đến Lyon (Pháp) sau khi pin dự phòng của một hành khách bốc cháy.

    Vụ pin dự phòng bốc cháy xảy ra hôm 26.9 khi chiếc Airbus A321-200 của Hãng hàng không Lufthansa (Đức) đang chở 198 hành khách đang trên đường đến thủ đô của Bồ Đào Nha, theo AFP hôm nay 28.9.

    Pin dự phòng của hành khách bốc cháy trên máy bay đang chở 198 người - Ảnh 1.

    Một chiếc máy bay Boeing 747-430 của Hãng hàng không Lufthansa chuẩn bị hạ cánh tại sân bay quốc tế Frankfurt (Đức) vào ngày 6.5

    Ảnh: AFP

    Một phát ngôn viên của Lufthansa cho hay phi hành đoàn đã ngay lập tức cho pin sạc dự phòng của hành khách vào chiếc túi bảo vệ được thiết kế riêng cho pin lithium, và không có ai bị thương.

    Phi công đã quyết định chuyển hướng đến Lyon như một biện pháp phòng ngừa, và máy bay đã hạ cánh an toàn mà không gặp thêm sự cố nào.

    Các hành khách tiếp tục hành trình hôm 27.9 sau khi nghỉ đêm tại khách sạn."An toàn của hành khách và phi hành đoàn luôn là ưu tiên hàng đầu của Lufthansa", hãng hàng không nhấn mạnh.

    Hãng hàng không này đã cấm sử dụng và sạc pin dự phòng trên máy bay từ tháng 1, nhưng hành khách vẫn được phép mang theo tối đa 2 cục pin trong khoang hành khách, tuân theo các điều kiện an toàn nhất định.

    Hồi tháng 3.2024, một chuyến bay của Lufthansa chở 190 hành khách đã hạ cánh khẩn cấp xuống đảo Rhodes của Hy Lạp sau khi có báo cáo về khói trong khoang máy bay, theo AFP dẫn thông báo từ Fraport, đơn vị vận hành các sân bay khu vực tại Hy Lạp.

    Fraport cho biết thêm phi công của chuyến bay từ Frankfurt đến Dubai đã xin phép hạ cánh xuống hòn đảo Rhodes do "có khói bên trong máy bay".

    Các hành khách đã được sơ tán an toàn khỏi máy bay. Chiếc máy bay này sau đó đã trải qua quá trình kiểm tra kỹ thuật và an ninh để xác định nguyên nhân, được cho là do sự cố về hệ thống điện.

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