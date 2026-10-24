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    Chiến sự Yemen dậy sóng với hàng nghìn đòn tấn công

    Phạm Anh Thư
    Phạm Anh Thư
    Lực lượng liên minh hỗ trợ chính phủ Yemen cho biết đã đánh chặn một tên lửa đạn đạo và một máy bay không người lái nhắm vào Ả Rập Xê Út, trong khi quân đội Yemen tuyên bố thực hiện 1.392 cuộc tấn công nhằm vào Houthi.

    Theo AFP, vào khoảng sau 4 giờ sáng 24.10, lực lượng phòng vệ dân sự Ả Rập Xê Út đã phát cảnh báo về nguy cơ xuất hiện các mối đe dọa trên không tại thủ đô Riyadh, thành phố Najran và tỉnh Wadi Al-Dawasir ở miền nam nước này. Vài phút sau, hai tiếng nổ lớn vang lên khắp thủ đô.

    Sau đó, phát ngôn viên liên quân, chuẩn tướng Turki Al-Maliki, thông báo trên mạng xã hội X rằng hệ thống phòng không đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo do Houthi phóng về phía Riyadh.

    Trước đó, ông Al-Maliki cũng cho biết một UAV cũng đã bị đánh chặn và phá hủy tại tỉnh phía đông của Ả Rập Xê Út.

    Thành phố Najran nằm dọc biên giới phía tây nam của Ả Rập Xê Út với Yemen, khu vực này thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công xuyên biên giới bằng tên lửa và UAV. Trong khi đó, Wadi Al-Dawasir nằm sâu trong khu vực phía nam của tỉnh Riyadh, gần sa mạc Empty Quarter (còn gọi là Rub' al Khali).

    Các vụ việc diễn ra trong bối cảnh Ả Rập Xê Út liên tục hứng chịu những cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV trong những tuần gần đây.

    Lực lượng chính phủ Yemen khai hỏa trong các cuộc giao tranh với Houthi tại mặt trận Jabal Han, phía tây thành phố Taiz (Yemen) ngày 21.10

    ẢNH: AFP

    Trong cập nhật mới nhất về chiến dịch “Bình minh Yemen”, tờ Arab News ngày 24.10 đưa tin quân đội Yemen tuyên bố đã tiến hành 1.392 cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu của lực lượng Houthi. Theo người phát ngôn quân đội, các cuộc tấn công đã khiến 620 thành viên Houthi thiệt mạng hoặc bị thương, đồng thời làm hư hại hoặc phá hủy 190 xe quân sự và vũ khí.

    Phía lực lượng Houthi hiện chưa lên tiếng về các thông tin trên.

    Cũng trong ngày 24.10, lực lượng vũ trang Yemen tiếp tục cảnh báo những sự cố gần đây liên quan đến tên lửa đạn đạo của Houthi có thể rơi xuống các khu vực đông dân cư và đe dọa tính mạng thường dân. 

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    Yemen houthi ả rập xê út Tên lửa đạn đạo UAV

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