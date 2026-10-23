Cuộc đua ô tô bay xuất hiện đối thủ mới

Tạp chí SlashGear ngày 22.10 đưa tin Alef Aeronautics, công ty khởi nghiệp về ô tô và hàng không tại California (Mỹ), vừa công bố video ghi lại màn trình diễn của mẫu ô tô bay chạy điện Model Zero.

Trong video, chiếc Model Zero có trọng lượng siêu nhẹ bay lượn phía trên mẫu bán tải chạy điện Tesla Cybertruck. Màn trình diễn không chỉ cho thấy khả năng vận hành của Model Zero mà còn thu hút sự chú ý khi Alef đặt phương tiện của mình bên cạnh một sản phẩm nổi bật của Tesla.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Tesla đang hướng đến những sản phẩm mới vào năm 2026, trong đó có mẫu xe thể thao Roadster. Giám đốc điều hành Alef Aeronautics Jim Dukhovny cho biết công ty đã dành 11 năm phát triển công nghệ ô tô bay mà chưa phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Chiếc Model Zero thực hiện màn bay lượn phía trên mẫu bán tải chạy điện Tesla Cybertruck ẢNH: ALEF AERONAUTICS

Thông qua video, Alef vừa giới thiệu công nghệ của Model Zero, vừa gửi thông điệp rằng Tesla vẫn còn một chặng đường dài nếu muốn tham gia cuộc đua phát triển ô tô bay.

Tạp chí SlashGear cho hay Alef và Tesla đều có một số điểm chung về công nghệ, như sử dụng hệ thống truyền động điện và khả năng dẫn động 4 bánh. Tuy nhiên, 2 công ty lại theo đuổi những hướng thiết kế khác nhau trong quá trình phát triển phương tiện bay.

Cụ thể, Alef sử dụng hệ thống đẩy điện phân tán và tận dụng luồng không khí để tạo lực nâng khi cất cánh, thay vì dùng khí nén. Thân Model Zero được thiết kế để hoạt động như một cánh nâng, trong khi cabin có thể xoay để thích ứng với các chế độ di chuyển khác nhau. Mẫu ô tô bay này còn được trang bị hệ thống dù cứu sinh bao phủ toàn bộ phương tiện nhằm tăng cường an toàn.

Trong khi đó, Tesla Roadster được cho là sẽ tích hợp hệ thống đẩy phản lực, còn thiết kế của mẫu xe này lấy cảm hứng từ Cybertruck.

Bên cạnh màn trình diễn, video cũng làm dấy lên thắc mắc về hình dáng thực tế của Model Zero. Hình ảnh phản chiếu trên thân Cybertruck khiến phần gầm của ô tô bay trông có vẻ rỗng hoặc nhẹ hơn so với hình dung về một phương tiện hoàn chỉnh. Tuy nhiên, chỉ từ hình ảnh trong video, người xem chưa thể xác định chính xác cấu trúc thực tế của phần gầm này.