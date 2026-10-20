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    Nữ nghị sĩ Úc trọng thương sau vụ đâm xe cố ý, phải cắt chân

    Thụy Miên
    Thụy Miên
    Sau khi bị xe hơi đâm trong vụ tấn công có chủ đích, nữ nghị sĩ Úc Helen Haines đã trải qua cuộc phẫu thuật khẩn trong đêm và các bác sĩ buộc phải cắt bỏ một chân của bà.
    Australian lawmaker hurt in car attack loses leg: media - Ảnh 1.

    Người dân đặt hoa bên ngoài văn phong nghị sĩ Úc Helen Haines ở thành phố Wangaratta hôm 20.10

    ảnh: afp

    AFP dẫn lời Thủ tướng Anthony Albanese gọi vụ tấn công nhằm vào nghị sĩ Úc là một phép thử cho bản lĩnh của người dân nước này. Bản thân bà Helen Haines nhận được sự ủng hộ rộng rãi và lâu nay vẫn được đánh giá cao vì nỗ lực thúc đẩy tính minh bạch trong hoạt động chính trị và tăng cường chống tham nhũng.

    Vụ tấn công xảy ra khoảng 15 giờ 35 hôm 19.10, theo đó bà Haines bị một chiếc Toyota Land Cruiser đâm trúng bên ngoài văn phòng tại thành phố Wangaratta, cách Melbourne hơn 200 km về phía đông bắc.

    Đài ABC dẫn lời các nhân chứng kể lại họ nghe một tiếng động lớn và nhìn thấy một phụ nữ bị kẹt giữa hai chiếc xe.

    Theo Thủ tướng Albanese, bà Haines đang lấy đồ từ cốp xe của mình thì vụ tấn công xảy ra. Tài xế trên chiếc xe kia đã đi qua chỗ bà và lái vòng lại trước khi tăng tốc lao đến đâm vào nữ chính khách.

    "Rõ ràng đây là một hành động có chủ đích", nhà lãnh đạo cho biết.

    Kẻ tấn công đã bị một thợ hớt tóc gần đó khống chế và giao cho cảnh sát. Phía cảnh sát cũng tìm thấy một con dao trong xe của tài xế. Hiện vẫn chưa xác định động cơ của nghi phạm.

    Bà Haines bị thương nặng và phải được phẫu thuật trong đêm tại bệnh viện Alfred ở Melbourne. Đài ABC và báo Sydney Morning Herald đều đưa tin bà bị mất một chân, và bà vẫn chưa thoát tình trạng nguy kịch.

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