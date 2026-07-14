Em gái cố thượng nghị sĩ Lindsey Graham được bổ nhiệm thay anh trai

Ngày 13.7, Thống đốc bang Nam Carolina Henry McMaster đã bổ nhiệm bà Darline Graham Nordone (63 tuổi) để hoàn thành vài tháng còn lại trong nhiệm kỳ của thượng nghị sĩ Lindsey Graham, người vừa đột ngột qua đời hôm 11.7 ở tuổi 71, theo AFP.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham và em gái Darline Graham Nordone hồi năm 2015 ẢNH: REUTERS

Nhiệm kỳ 6 năm hiện tại của ông Graham sẽ chính thức khép lại vào ngày 3.1.2027. Trước khi đột ngột qua đời, ông Graham đang trong quá trình vận dịch tranh cử cho nhiệm kỳ thứ 5 của mình.

Ông đã chiến thắng vòng bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa tại bang Nam Carolina vào ngày 9.6 vừa qua để trở thành ứng viên chính thức.

Nếu không có biến cố đau buồn này xảy ra, tên của ông chắc chắn sẽ xuất hiện trên lá phiếu vào ngày tổng tuyển cử 3.11 sắp tới để đối đầu với ứng viên đảng Dân chủ nhằm cạnh tranh cho nhiệm kỳ 6 năm tiếp theo.

Vì ông Graham đã qua đời, quy trình bầu cử của bang Nam Carolina đang phải điều chỉnh. Theo đó, đảng Cộng hòa tại bang này sẽ tổ chức một cuộc bầu cử sơ bộ đặc biệt vào ngày 11.8 tới đây để tìm ra một người thay thế ông Graham làm ứng cử viên đại diện cho đảng.

Người chiến thắng trong cuộc đua phụ này sẽ chính thức bước vào cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 để tranh ghế thượng nghị sĩ cho nhiệm kỳ mới, bắt đầu từ tháng 1.2027.

Bà Darline Graham Nordone ra mắt ngày 13.7 sau khi được bổ nhiệm vào ghế thượng nghị sĩ của người anh trai vừa qua đời ẢNH: AP

Bà Darline Graham Nordone được anh trai nuôi nấng từ nhỏ sau khi lần lượt mẹ rồi cha qua đời trong 2 năm 1976 và 1977, khi bà Nordone mới 13 tuổi. Ông Graham không cưới vợ và cũng không có con, đặc biệt gần gũi với người em gái.

"Lindsey đã luôn bên cạnh tôi và giờ tôi sẽ ở đó vì anh ấy. Anh trai tôi là người tuyệt vời nhất, là lãnh đạo xuất chúng và đích thực là người đàn ông tốt", bà Nordone nói.

"Đây là vinh dự của tôi khi được đề nghị em gái của ông Lindsey, bà Darline Graham, hoàn tất công việc của ông ấy", Thống đốc McMaster nói, ca ngợi ông Graham là "một trong những người con tuyệt vời nhất của Nam Carolina".

Việc bổ nhiệm người thân trong gia đình để thay thế người đương nhiệm qua đời hoặc có vị trí trống là một truyền thống lâu đời trong chính trường Mỹ, theo tờ The Guardian. Thông lệ này thường liên quan đến việc vợ/chồng tạm thời đảm nhiệm vị trí của chồng/vợ cho đến khi người kế nhiệm được bầu - một con đường đã giúp mở rộng cơ hội cho nhiều phụ nữ hơn tham gia quốc hội trong thế kỷ 20. Việc bổ nhiệm bà Nordone cũng theo truyền thống tạm quyền tương tự.

Sau lễ tuyên thệ nhậm chức vào ngày 14.7, bà Nordone sẽ làm nên lịch sử khi trở thành người phụ nữ đầu tiên đại diện cho bang Nam Carolina tại Thượng viện Mỹ.

Trước khi được bổ nhiệm, bà Nordone đã giữ chức vụ ủy viên của Ủy ban Người mù Nam Carolina từ năm 2019, nơi bà tập trung vào việc mở rộng cơ hội việc làm và cuộc sống độc lập cho những người mù hoặc thị lực kém, theo văn phòng của ông McMaster. Trước đó, bà từng giữ các vị trí tại Đại học Clemson và hai cơ quan nhà nước của Nam Carolina.