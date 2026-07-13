Bệnh lý nguy hiểm hiếm gặp khiến thượng nghị sĩ thân ông Trump đột ngột qua đời

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham nói chuyện với báo giới bên cạnh Tổng thống Trump tại Phòng Bầu dục hôm 3.2.2026 ảnh: afp

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đột ngột qua đời tối 11.7 (giờ Mỹ) vì cơn bạo bệnh, theo Reuters dẫn thông báo của văn phòng ông. Đồng minh chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quay về từ Ukraine và trước khi tham gia chương trình "Gặp gỡ báo chí" của Đài NBC News hôm 12.7.

Đến trưa 12.7 (giờ Mỹ), người phát ngôn của ông Graham cho biết nguyên nhân tử vong đến từ chứng bóc tách động mạch chủ do xơ vữa động mạch, theo kết luận sơ bộ của Văn phong Giám định Y khoa Washington D.C.

Bóc tách động mạch chủ là bệnh lý gây tỷ lệ tử vong cao, xảy ra do thành mạch bị rách lớp trong, khiến máu chảy len lỏi giữa các lớp của thành động mạch và tách chúng ra. Đây là bệnh lý nguy hiểm hiếm gặp (tỷ lệ 3/100.000), thường xảy ra ở độ tuổi 60 – 70, và nam giới có nguy cơ mắc cao gấp đôi nữ giới.

Ông Graham bị tình trạng trên và qua đời lúc 71 tuổi.

Bản ghi cuộc gọi khẩn cấp tối 11.7 cho thấy đội ngũ y tế đã đến nhà riêng của thượng nghị sĩ để xử lý một ca ngừng tim.

Theo luật bang Nam Carolina, Thống đốc Henry McMaster sẽ chỉ định người tạm thời thay thế ghế thượng nghị sĩ của ông Graham cho đến ngày 3.1.2027. Do vị trí của ông Graham sẽ được bầu lại trong năm nay, đảng Cộng hòa đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng có thể tham gia bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3.11.2026.