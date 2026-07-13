Bệnh lý nguy hiểm hiếm gặp khiến thượng nghị sĩ thân ông Trump đột ngột qua đời

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham đột ngột qua đời tối 11.7 (giờ Mỹ) vì cơn bạo bệnh, theo Reuters dẫn thông báo của văn phòng ông. Đồng minh chính trị của Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa quay về từ Ukraine và trước khi tham gia chương trình "Gặp gỡ báo chí" của Đài NBC News hôm 12.7.
Đến trưa 12.7 (giờ Mỹ), người phát ngôn của ông Graham cho biết nguyên nhân tử vong đến từ chứng bóc tách động mạch chủ do xơ vữa động mạch, theo kết luận sơ bộ của Văn phong Giám định Y khoa Washington D.C.
Bóc tách động mạch chủ là bệnh lý gây tỷ lệ tử vong cao, xảy ra do thành mạch bị rách lớp trong, khiến máu chảy len lỏi giữa các lớp của thành động mạch và tách chúng ra. Đây là bệnh lý nguy hiểm hiếm gặp (tỷ lệ 3/100.000), thường xảy ra ở độ tuổi 60 – 70, và nam giới có nguy cơ mắc cao gấp đôi nữ giới.
Ông Graham bị tình trạng trên và qua đời lúc 71 tuổi.
Bản ghi cuộc gọi khẩn cấp tối 11.7 cho thấy đội ngũ y tế đã đến nhà riêng của thượng nghị sĩ để xử lý một ca ngừng tim.
Theo luật bang Nam Carolina, Thống đốc Henry McMaster sẽ chỉ định người tạm thời thay thế ghế thượng nghị sĩ của ông Graham cho đến ngày 3.1.2027. Do vị trí của ông Graham sẽ được bầu lại trong năm nay, đảng Cộng hòa đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng có thể tham gia bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 3.11.2026.
Thêm thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa gặp tình trạng sức khỏe
Hôm 12.7 (giờ Washington), Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mitch McConnell (84 tuổi), cựu lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện, sau nhiều tuần không lộ diện đã ra thông báo cho biết ông bị ngã hồi tháng 6 và phải nhập viện. "Các bác sĩ xác nhận tôi không bị gãy xương hoặc chấn động não. Tôi không bị đau tim hoặc đột quỵ. Tôi cũng không có khối u hay bị xuất huyết. Tuy nhiên, tôi bất tỉnh trong thời gian ngắn và được đưa vào bệnh viện", theo ông McConnell, thêm rằng mình cũng vừa trải qua đợt viêm phổi nhẹ.
Thông tin trên được công bố sau nhiều tuần liên tiếp xuất hiện các câu hỏi về tình trạng sức khỏe của ông McConnell, theo Đài CNN. Tuy nhiên, các trợ lý của ông giữ kín thông tin và không đưa ra bất kỳ công bố nào về tình trạng của ông, gây ra nhiều đồn đoán trên mạng rằng sức khỏe ông sa sút nghiêm trọng.
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