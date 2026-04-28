Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An bác bỏ cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo

Thượng nghị sĩ Kok An (phải)

Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An ngày 28.4 khẳng định ông không biết gì về các vụ lừa đảo, sau khi Mỹ cáo buộc các đường dây lừa đảo ở Campuchia đã chiếm đoạt hàng triệu USD của những nạn nhân Mỹ.

Thượng nghị sĩ Kok An và các cộng sự của ông bị cho là đã hoạt động "từ các sòng bạc và khu văn phòng được cải tạo để phục vụ hoạt động gian lận", rửa tiền của nạn nhân và cung cấp cơ sở để nhắm vào công dân Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ cho biết hồi tuần trước.

Ngoài ông Kok An, 28 cá nhân và tổ chức khác cũng nằm trong danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ, theo AFP.

"Các đối tượng điều hành lừa đảo ở Đông Nam Á trong mạng lưới này đã đánh cắp hàng triệu USD từ các nạn nhân Mỹ, trong khi hoạt động dưới sự bảo trợ của ông Kok An và các mối quan hệ chính trị của ông", Bộ Tài chính Mỹ cho biết hôm 23.4.

Thượng nghị sĩ Kok An là thành viên của đảng cầm quyền lâu năm tại Campuchia và điều hành một doanh nghiệp mang tên Crown Resorts, sở hữu các sòng bạc và những tòa nhà khác tại Campuchia.

Ông bác bỏ các cáo buộc trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, đồng thời phủ nhận rằng phần lớn các công ty bị cấm vận là của ông và rằng các công ty của ông đã lừa đảo người Mỹ.

"Tôi không biết gì về lừa đảo. Tôi là một thượng nghị sĩ", ông Kok An cho biết. Ông thừa nhận sở hữu sòng bạc Crown nhưng cho biết "không có hoạt động lừa đảo nào" diễn ra tại đó.

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc ông "Kok An và các cộng sự của ông đã vận hành và thu lợi từ các khu phức hợp lừa đảo thường sử dụng nạn nhân bị buôn người, những người bị ép buộc thực hiện các hành vi trái pháp luật dưới sự đe dọa bạo lực".

Ông Kok An được liệt kê là chủ tịch của bảy công ty có tên trong sổ đăng ký doanh nghiệp của Bộ Thương mại Campuchia bị Mỹ cấm vận, và là cựu chủ tịch của một công ty khác cũng bị cấm vận.