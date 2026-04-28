Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An bác bỏ cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo

Khánh An
28/04/2026 21:36 GMT+7

Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An bác bỏ cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo, sau khi bị Mỹ cấm vận liên quan cáo buộc này.

Nghị sĩ Campuchia Kok An bác bỏ cáo buộc liên quan đường dây lừa đảo - Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Kok An (phải)

ẢNH: AP

Thượng nghị sĩ Campuchia Kok An ngày 28.4 khẳng định ông không biết gì về các vụ lừa đảo, sau khi Mỹ cáo buộc các đường dây lừa đảo ở Campuchia đã chiếm đoạt hàng triệu USD của những nạn nhân Mỹ.

Thượng nghị sĩ Kok An và các cộng sự của ông bị cho là đã hoạt động "từ các sòng bạc và khu văn phòng được cải tạo để phục vụ hoạt động gian lận", rửa tiền của nạn nhân và cung cấp cơ sở để nhắm vào công dân Mỹ, Bộ Tài chính Mỹ cho biết hồi tuần trước.

Ngoài ông Kok An, 28 cá nhân và tổ chức khác cũng nằm trong danh sách đen của Bộ Tài chính Mỹ, theo AFP.

"Các đối tượng điều hành lừa đảo ở Đông Nam Á trong mạng lưới này đã đánh cắp hàng triệu USD từ các nạn nhân Mỹ, trong khi hoạt động dưới sự bảo trợ của ông Kok An và các mối quan hệ chính trị của ông", Bộ Tài chính Mỹ cho biết hôm 23.4.

Thượng nghị sĩ Kok An là thành viên của đảng cầm quyền lâu năm tại Campuchia và điều hành một doanh nghiệp mang tên Crown Resorts, sở hữu các sòng bạc và những tòa nhà khác tại Campuchia.

Ông bác bỏ các cáo buộc trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông, đồng thời phủ nhận rằng phần lớn các công ty bị cấm vận là của ông và rằng các công ty của ông đã lừa đảo người Mỹ.

"Tôi không biết gì về lừa đảo. Tôi là một thượng nghị sĩ", ông Kok An cho biết. Ông thừa nhận sở hữu sòng bạc Crown nhưng cho biết "không có hoạt động lừa đảo nào" diễn ra tại đó.

Campuchia bắt hai tướng bị cáo buộc nhận hối lộ từ nhóm lừa đảo trực tuyến

Trong một thông cáo, Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc ông "Kok An và các cộng sự của ông đã vận hành và thu lợi từ các khu phức hợp lừa đảo thường sử dụng nạn nhân bị buôn người, những người bị ép buộc thực hiện các hành vi trái pháp luật dưới sự đe dọa bạo lực".

Ông Kok An được liệt kê là chủ tịch của bảy công ty có tên trong sổ đăng ký doanh nghiệp của Bộ Thương mại Campuchia bị Mỹ cấm vận, và là cựu chủ tịch của một công ty khác cũng bị cấm vận.

Tin liên quan

Campuchia dẹp 250 trung tâm lừa đảo trực tuyến, lập lực lượng mới

Chính phủ Campuchia ngày 24.4 thông báo đã bố ráp hơn 250 trung tâm lừa đảo trực tuyến trên toàn quốc trong 9 tháng qua.

Campuchia bắt 2 tướng bị cáo buộc nhận hối lộ từ nhóm lừa đảo trực tuyến

Campuchia ra luật mạnh tay với 'điểm nóng' lừa đảo mạng

Khám phá thêm chủ đề

Kok An campuchia Thượng nghị sĩ lừa đảo Cấm vận Mỹ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận