Các thượng nghị sĩ Mỹ cảnh báo nguy cơ từ AI

Ông Sanders (84 tuổi), một nghị sĩ độc lập liên minh với đảng Dân chủ, phát biểu trên chương trình State of the Union của Đài CNN rằng ông "lo sợ rất nhiều" về AI. Ông gọi đây là "công nghệ gây ảnh hưởng nhất trong lịch sử nhân loại" sẽ "biến đổi" nước Mỹ và thế giới theo những cách chưa được thảo luận đầy đủ. "Nếu không có việc làm và con người không còn cần thiết cho hầu hết mọi việc, thì người dân sẽ kiếm thu nhập bằng cách nào để nuôi sống gia đình, chăm sóc sức khỏe hoặc trả tiền thuê nhà? Chưa từng có một cuộc thảo luận nghiêm túc nào trong Quốc hội về thực tế đó", ông Sanders chỉ trích.

Một sự kiện về AI tại TP.Palo Alto (bang California, Mỹ) hôm 11.12 Ảnh: Reuters

Thượng nghị sĩ kỳ cựu này nói rằng những người giàu nhất thế giới đang thúc đẩy công nghệ AI, nêu rõ tên của các tỉ phú Elon Musk, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos và Peter Thiel, đồng thời đặt câu hỏi về động cơ của họ. "Các bạn nghĩ họ đang thức đêm lo lắng về người lao động và tác động của công nghệ này đến họ sao? Không hề. Họ làm vậy để giàu có và quyền lực hơn nữa", ông Sanders cáo buộc. Ông chỉ ra các nghiên cứu cho thấy sự phụ thuộc vào chatbot AI để được hỗ trợ về mặt cảm xúc. "Nếu xu hướng này tiếp diễn, thì trong những năm tới, điều đó có ý nghĩa gì khi con người không còn nhận được sự hỗ trợ, sự tương tác từ những người khác, mà lại từ một cỗ máy? Điều đó có ý nghĩa gì đối với nhân loại?", ông chất vấn.

Thượng nghị sĩ Sanders phát biểu với truyền thông tại New York Ảnh: AFP

Thượng nghị sĩ Britt phát biểu tại một sự kiện ở phòng Bầu dục Ảnh: AFP

Trong một chương trình khác trên CNN, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Katie Britt (43 tuổi) cũng cảnh báo về tác hại của AI. Hồi tháng 10, bà cùng một số nghị sĩ khác đưa ra những dự luật đề nghị hạn chế trẻ em tiếp cận các công cụ AI. Bà Britt cho biết mình đã gặp những bậc cha mẹ kể "những câu chuyện đau lòng về con cái họ, trong đó các chatbot rốt cuộc đã cô lập các em khỏi cha mẹ và nói chuyện với các em về tự tử". Theo bà, nếu các công ty AI có thể tạo ra những cỗ máy thông minh nhất thế giới, thì họ hoàn toàn có thể phục vụ lợi ích chung bằng cách thiết lập các rào chắn phù hợp, không cho phép trẻ vị thành niên sử dụng những công cụ này, đồng thời liên tục thông báo cho người dùng rằng họ không phải là bác sĩ, chuyên gia tâm lý, mà chỉ là một cỗ máy.

Các tỉ phú do ông Sanders nêu tên chưa lập tức đưa ra bình luận. Hôm 18.12, ông Musk viết trên X rằng "những kẻ chỉ biết hưởng lợi như ông Sanders cuối cùng cũng sẽ theo chân những người tạo ra sản phẩm, nhưng họ cũng hèn nhát và thiếu tinh thần phiêu lưu, nên họ sẽ chờ đến khi mọi việc an toàn".