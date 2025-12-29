Smartphone cao cấp giảm giá trị vì AI

Tình trạng thiếu hụt linh kiện, đặc biệt là RAM, do nhu cầu AI tăng mạnh đang đe dọa đẩy giá thiết bị lên cao, buộc các nhà sản xuất phải cắt giảm chi phí cho phần cứng mà người dùng sử dụng hằng ngày.

Bão giá bộ nhớ làm ảnh hưởng đến sức hấp dẫn smartphone cao cấp thế hệ tiếp theo ẢNH: REUTERS

Theo PhoneArena, các trung tâm dữ liệu khổng lồ phục vụ cho sự bùng nổ AI hiện nay đang tiêu tốn nguồn cung bộ nhớ với tốc độ đáng báo động, khiến các nhà sản xuất smartphone gặp khó khăn trong việc đảm bảo đủ hàng tồn kho. Đặc biệt, Samsung đang cân nhắc giảm bớt các nâng cấp camera cho mẫu Galaxy S26 sắp ra mắt nhằm giữ giá bán hợp lý do chi phí bộ nhớ quá cao.

Điều này đặt các nhà sản xuất vào thế khó khăn. Để tích hợp các tính năng AI tiên tiến, họ cần trang bị thêm RAM cho điện thoại, nhưng chính RAM lại là thành phần đắt nhất trong chi phí linh kiện. Sự cạnh tranh giữa các hãng như Apple, Google và Xiaomi trong bối cảnh nguồn cung hạn chế đang tạo ra áp lực lớn cho toàn ngành.

AI tăng tốc, smartphone đối mặt nguy cơ chững lại

Người dùng các thiết bị cũ có thể đang chờ đợi các mẫu điện thoại cao cấp mới như iPhone 18 hay Galaxy S26, tuy nhiên sự chờ đợi này có thể phản tác dụng. Họ có thể phải trả nhiều tiền hơn cho một thiết bị chỉ có những cải tiến phần cứng không đáng kể so với thế hệ trước. Những ai ưu tiên phần cứng vật lý như ống kính zoom hay chất lượng sản xuất sẽ gặp khó khăn, vì chi phí linh kiện cho AI có thể khiến các thành phần khác phải giảm chất lượng.

Các 'kiến trúc sư AI' được tạp chí Time vinh danh

Nếu Galaxy S26 có giá cao hơn 200 USD so với Galaxy S25 nhưng lại có cấu hình camera kém hơn, động lực nâng cấp sẽ biến mất, đặc biệt đối với những người dùng chuyên nghiệp. Cuộc chiến giữa phần cứng và phần mềm đang diễn ra gay gắt và nhiều người dùng có thể cảm thấy thất vọng khi các tính năng "thông minh" lấn át giá trị vật lý của điện thoại.

Trong bối cảnh này, thế hệ điện thoại hiện tại, đặc biệt là Galaxy S25 và iPhone 17, có thể trở thành những lựa chọn đáng giá nhất. Đây được xem là những thiết bị cao cấp ở mức giá phù hợp cuối cùng trước khi tình trạng thiếu bộ nhớ làm tê liệt chuỗi cung ứng.

Liệu có nên mua điện thoại thế hệ mới trong bối cảnh hiện tại hay không là điều mà nhiều người dùng đang hoài nghi. Nếu các tính năng AI không thực sự mang lại giá trị cách mạng, việc trả thêm tiền cho một thiết bị có phần cứng kém hơn so với thế hệ trước sẽ không còn hấp dẫn. Cuộc chiến dường như chỉ có nhà cung cấp bộ nhớ là người thắng cuộc.