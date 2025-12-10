Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Đảng Dân chủ giành ghế thị trưởng Miami sau gần 30 năm

Vi Trân
Vi Trân
10/12/2025 08:30 GMT+7

Ứng viên đảng Dân chủ Eileen Higgins đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thị trưởng Miami ngày 9.12, đánh bại ứng cử viên Cộng hòa được Tổng thống Donald Trump ủng hộ.

Chiến thắng của bà Eileen Higgins chấm dứt chuỗi 28 năm thất bại liên tiếp của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử chức thị trưởng Miami (bang Florida), theo AP. Ứng viên Dân chủ gần nhất đắc cử chức thị trưởng Miami trước bà Higgins là ông Xavier Suarez (năm 1997), cha của thị trưởng sắp mãn nhiệm Francis Suarez (đảng Cộng hòa). Sau năm 2010, ông Xavier Suarez có nhiều giai đoạn chuyển sang đảng Cộng hòa.

Chiến thắng còn mang lại động lực lớn cho đảng Dân chủ trong một trong những cuộc bầu cử địa phương cuối cùng trước kỳ bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Đảng Dân chủ giật ghế thị trưởng Miami sau gần 30 năm - Ảnh 1.

Ứng viên đảng Dân chủ Eileen Higgins vui mừng sau khi đắc cử chức thị trưởng Miami hôm 9.12

ẢNH: AP

"Tối nay, người dân Miami đã làm nên lịch sử", bà Higgins tuyên bố sau khi kết quả được công bố. Ở tuổi 61, bà Higgins sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên làm thị trưởng thành phố Miami.

Trong suốt chiến dịch tranh cử tại thành phố có đa số dân nói tiếng Tây Ban Nha này, bà thường xuyên nhắc đến chính sách siết chặt nhập cư của ông Trump, nói rằng bà đã nghe rất nhiều người dân Miami lo lắng về việc người thân của họ có thể bị bắt giữ.

Dù cuộc bầu cử thị trưởng là phi đảng phái, bà Higgins vẫn công khai tranh cử với tư cách ứng viên Dân chủ và đã đánh bại ứng viên được ông Trump ủng hộ - ông Emilio Gonzalez, cựu lãnh đạo hành chính của thành phố.

Ông Gonzalez cho biết đã gọi điện chúc mừng bà Higgins. "Tôi chưa bao giờ tự hào về việc mình là một người Dân chủ hơn lúc này. Chúng ta đang sống ở bang Florida, nơi có những người xây buồng giam cho cư dân thay vì xây nhà ở giá rẻ cho họ", bà Higgins nói với AP trước khi chiến thắng được xác nhận.

Cuộc bầu cử địa phương này không phải là chỉ dấu chắc chắn cho kết quả bầu cử năm tới. Tuy nhiên, nó đã thu hút sự chú ý của cả hai đảng lớn và các lãnh đạo của họ. 

Chiến thắng này mang lại động lực cho đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ đầy cam go năm 2026, khi đảng Cộng hòa đang cố gắng giữ vững vị thế tại Florida, bao gồm cả khu vực bầu cử có đa số người gốc Latin ở quận Miami-Dade. Khu vực này trong những năm gần đây đã chuyển dịch rõ rệt về phía cánh hữu, và thành phố Miami thậm chí có thể trở thành nơi đặt thư viện tổng thống của ông Trump.

"Kết quả tối nay là một hồi chuông cảnh báo nữa dành cho đảng Cộng hòa rằng cử tri đã quá chán ngán với chương trình nghị sự lạc lõng của họ - chính chương trình đó đang làm chi phí sinh hoạt tăng vọt", ông Ken Martin, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, phát biểu.

Tin liên quan

Tòa án ngăn Texas dùng bản đồ bầu cử có lợi cho đảng Cộng hòa

Tòa án ngăn Texas dùng bản đồ bầu cử có lợi cho đảng Cộng hòa

Một tòa án liên bang Mỹ đã bác bỏ bản đồ bầu cử do đảng Cộng hòa tại bang Texas điều chỉnh nhằm tạo thêm 5 ghế cho đảng này tại Hạ viện.

Giá điện và trung tâm dữ liệu khuấy động bầu cử Mỹ

Chiến thắng càn quét của đảng Dân chủ trong ngày bầu cử Mỹ, ông Trump lên tiếng

Khám phá thêm chủ đề

thị trưởng Miami Đảng dân chủ đảng Cộng hòa Trump bầu cử giữa kỳ Eileen Higgins
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận