Đảng Dân chủ giành ghế thị trưởng Miami sau gần 30 năm

Chiến thắng của bà Eileen Higgins chấm dứt chuỗi 28 năm thất bại liên tiếp của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử chức thị trưởng Miami (bang Florida), theo AP. Ứng viên Dân chủ gần nhất đắc cử chức thị trưởng Miami trước bà Higgins là ông Xavier Suarez (năm 1997), cha của thị trưởng sắp mãn nhiệm Francis Suarez (đảng Cộng hòa). Sau năm 2010, ông Xavier Suarez có nhiều giai đoạn chuyển sang đảng Cộng hòa.

Chiến thắng còn mang lại động lực lớn cho đảng Dân chủ trong một trong những cuộc bầu cử địa phương cuối cùng trước kỳ bầu cử giữa kỳ năm 2026.

Ứng viên đảng Dân chủ Eileen Higgins vui mừng sau khi đắc cử chức thị trưởng Miami hôm 9.12 ẢNH: AP

"Tối nay, người dân Miami đã làm nên lịch sử", bà Higgins tuyên bố sau khi kết quả được công bố. Ở tuổi 61, bà Higgins sẽ trở thành người phụ nữ đầu tiên làm thị trưởng thành phố Miami.

Trong suốt chiến dịch tranh cử tại thành phố có đa số dân nói tiếng Tây Ban Nha này, bà thường xuyên nhắc đến chính sách siết chặt nhập cư của ông Trump, nói rằng bà đã nghe rất nhiều người dân Miami lo lắng về việc người thân của họ có thể bị bắt giữ.

Dù cuộc bầu cử thị trưởng là phi đảng phái, bà Higgins vẫn công khai tranh cử với tư cách ứng viên Dân chủ và đã đánh bại ứng viên được ông Trump ủng hộ - ông Emilio Gonzalez, cựu lãnh đạo hành chính của thành phố.

Ông Gonzalez cho biết đã gọi điện chúc mừng bà Higgins. "Tôi chưa bao giờ tự hào về việc mình là một người Dân chủ hơn lúc này. Chúng ta đang sống ở bang Florida, nơi có những người xây buồng giam cho cư dân thay vì xây nhà ở giá rẻ cho họ", bà Higgins nói với AP trước khi chiến thắng được xác nhận.

Cuộc bầu cử địa phương này không phải là chỉ dấu chắc chắn cho kết quả bầu cử năm tới. Tuy nhiên, nó đã thu hút sự chú ý của cả hai đảng lớn và các lãnh đạo của họ.

Chiến thắng này mang lại động lực cho đảng Dân chủ trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ đầy cam go năm 2026, khi đảng Cộng hòa đang cố gắng giữ vững vị thế tại Florida, bao gồm cả khu vực bầu cử có đa số người gốc Latin ở quận Miami-Dade. Khu vực này trong những năm gần đây đã chuyển dịch rõ rệt về phía cánh hữu, và thành phố Miami thậm chí có thể trở thành nơi đặt thư viện tổng thống của ông Trump.

"Kết quả tối nay là một hồi chuông cảnh báo nữa dành cho đảng Cộng hòa rằng cử tri đã quá chán ngán với chương trình nghị sự lạc lõng của họ - chính chương trình đó đang làm chi phí sinh hoạt tăng vọt", ông Ken Martin, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Dân chủ, phát biểu.