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Thế giới

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đột ngột qua đời

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Văn phòng ông Lindsey Graham ngày 12.7 thông báo thượng nghị sĩ của đảng Cộng hòa qua đời ở tuổi 71 do ‘bệnh đột ngột’.

Trong thông cáo, văn phòng đại diện cho ông Lindsey Graham cho biết vị thượng nghị sĩ của bang Nam Carolina (Mỹ) qua đời vào tối 11.7 theo giờ địa phương “do một căn bệnh ngắn và đột ngột”, NBC News đưa tin. “Gia đình thượng nghị sĩ Graham rất cảm kích những lời chia sẻ trong thời điểm này và mong muốn được giữ sự riêng tư trong giai đoạn này”, thông cáo có đoạn.

Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham đột ngột qua đời- Ảnh 1.

Thượng nghị sĩ Lindsey Graham trả lời báo chí trong chuyến thăm thủ đô Kyiv, Ukraine ngày 10.7

ẢNH: REUTERS

Theo đoạn ghi âm từ bộ đàm của cảnh sát, lực lượng cấp cứu đã nhận được cuộc gọi tại nhà riêng ông Graham ở Đồi Capitol tại Washington D.C, thông báo về tình trạng “ngừng tim”. Hình ảnh tại hiện trường cho thấy nhân viên y tế đã khiêng một người trên cáng từ nhà của ông Graham đến xe cứu thương đang chờ sẵn.

Trước đó, ông Lindsey Graham vừa trở về Mỹ sau chuyến thăm Ukraine ngày 10.7.

Trước khi qua đời, ông Lindsey Graham giữ cương vị Chủ tịch Ủy ban Ngân sách thượng viện. Ông cũng đang tranh cử thượng nghị sĩ nhiệm kỳ thứ 5. Ông Graham là một trong những người có tiếng nói quan trọng trong đảng Cộng hòa tại quốc hội về các vấn đề quốc phòng và quốc tế.

Hiện Nhà Trắng chưa lập tức bình luận về sự ra đi đột ngột của ông Lindsey Graham.

Mới đây, một đồng nghiệp của ông Graham tại đảng Cộng hòa là thượng nghị sĩ Mitch McConnell đã phải nhập viện. Người phát ngôn của ông McConnell cho biết thượng nghị sĩ vẫn đang trong quá trình phục hồi, song không nêu thêm chi tiết.

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