Nhiều điểm nhấn từ kết quả bầu cử sơ bộ Mỹ

Thị trưởng TP.New York Zohran Mamdani ảnh: reuters

Cụ thể, bà Claire Valdez, bà Darializa Avila Chevalier và ông Brad Lander đã đánh bại các đối thủ cùng đảng.

Tại vòng bầu cử của đảng Cộng hòa cạnh tranh chức thống đốc bang Nam Carolina, Tổng chưởng lý Alan Wilson đã đánh bại Phó thống đốc Pamela Evette. Đáng chú ý, 2 ứng viên trên đều được Tổng thống Mỹ Donald Trump ủng hộ.

Đường đua thống đốc bang Maryland cũng xác định được các đại diện chính thức. Đương kim Thống đốc Wes Moore của đảng Dân chủ đã dễ dàng chiến thắng vòng sơ bộ để tranh cử nhiệm kỳ thứ hai. Ông sẽ đối đầu với ứng viên Cộng hòa Dan Cox, một chính khách có lập trường thân cận với ông Trump. Tại bang Utah, nơi đảng Cộng hòa đang nắm toàn bộ 4 ghế hạ nghị sĩ, cựu hạ nghị sĩ Ben McAdams (Dân chủ) đã giành chiến thắng trong ngày 23.6 để đối đầu với ứng viên Cộng hòa Riley Owen.