Toan tính của hai đảng Dân chủ - Cộng hòa sau vòng bầu cử sơ bộ

Những ẩn số khó lường

Ngày 9.6 (giờ Mỹ), nhiều bang nước Mỹ đã công bố người chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ cho những vị trí quan trọng. Tâm điểm chú ý được dồn vào kết quả ứng viên thống đốc ở bang California và Nevada. Đài NBC News đưa tin tại California (nơi có thể thức sẽ lấy 2 ứng viên được nhiều phiếu bầu nhất, không phân biệt đảng nào), cựu Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ nhân sinh Mỹ Xavier Becerra (đảng Dân chủ) sẽ đối đầu với ông Steve Hilton (đảng Cộng hòa) là cựu người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Fox News, vào tháng 11 tới đây.

Kết quả trên cho thấy đảng Dân chủ đã ưu tiên người có bề dày kinh nghiệm như ông Becerra, đặc biệt khi tranh cử thống đốc ở một bang lớn như California. Trong khi đó, tỉ phú Tom Steyer (cùng thuộc đảng Dân chủ) dù đã chi ra hơn 215 triệu USD vào chiến dịch quảng cáo nhưng vẫn ngậm ngùi dừng bước ở vị trí thứ ba.

Ông Graham Platner phát biểu tại bang Maine (Mỹ) ngày 9.6 sau khi thắng đề cử của đảng Dân chủ cho cuộc đua vào Thượng viện Ảnh: AP

Với đảng Cộng hòa, cử tri đặt niềm tin vào ông Hilton, người sinh tại Anh và chỉ mới nhập tịch Mỹ vào năm 2021, trước đó là trợ lý cho cựu Thủ tướng Anh David Cameron. Nhưng vì ông được Tổng thống Donald Trump bảo chứng và có độ phủ sóng truyền thông lớn, cử tri Cộng hòa đã gạt bỏ yếu tố gốc gác để đặt hy vọng ông Hilton có thể làm nên kỳ tích tại bang vốn được xem là thành trì của đảng Dân chủ.

Trong khi đó, bang chiến địa Nevada chứng kiến cuộc đua thống đốc được đánh giá là gay cấn nhất nước Mỹ, theo AP. Cuộc khủng hoảng dân sinh do giá cả tăng vọt và trợ cấp liên bang cắt giảm đã khiến vị thế của đương kim Thống đốc Joe Lombardo (đảng Cộng hòa) lung lay dữ dội. Đối thủ của ông là Tổng chưởng lý Nevada Aaron Ford (đảng Dân chủ) đang tận dụng làn sóng bất mãn để gây sức ép. Các biến số khó lường biến Nevada trở thành "chiến trường", nơi hai đảng sẽ tung những quân bài mạnh nhất để giành chiến thắng.

Bước chuyển thực dụng

Bên cạnh những cuộc đối đầu trực diện, loạt bầu cử sơ bộ ngày 9.6 còn chứng kiến những bước chuyển bất ngờ về tiêu chuẩn chính trị của các đảng.

Tại bang Maine, cuộc đua vào Thượng viện Mỹ thu hút sự chú ý khi ứng viên Dân chủ Graham Platner giành chiến thắng dù vướng không ít bê bối đời tư. Theo tờ The Guardian, ông Platner - chủ trang trại hàu và là cựu lính thủy quân lục chiến Mỹ - từng bị cáo buộc nhắn tin nhạy cảm với nhiều phụ nữ dù đã kết hôn, thường dùng ngôn từ mang tính kỳ thị trên mạng xã hội và bị bạn gái cũ Lyndsey Fifield cáo buộc hành hung (điều mà ông Platner phủ nhận).

Thay vì quay lưng, các nghị sĩ Dân chủ hàng đầu như Bernie Sanders hay Elizabeth Warren vẫn kiên quyết ủng hộ ông Platner. Giới quan sát nhận định động thái trên cho thấy đảng Dân chủ đã thay đổi chiến lược, chấp nhận gạt bỏ quy chuẩn khắt khe về đạo đức cá nhân để ưu tiên chọn ứng viên có khả năng thắng cử cao. Cuộc đối đầu giữa ông Platner và thượng nghị sĩ Cộng hòa Susan Collins - người đang tranh cử nhiệm kỳ thứ 6 - được xem là cuộc đua mà phe Dân chủ phải thắng nếu muốn giành lại quyền kiểm soát Thượng viện.

Quốc hội Mỹ thông qua dự luật ngân sách di trú 70 tỉ USD Hạ viện Mỹ hôm 9.6 đã thông qua dự luật trị giá 70 tỉ USD nhằm cấp ngân sách hoạt động cho Cơ quan Hải quan và di trú Mỹ (ICE) cùng lực lượng Tuần tra biên giới cho đến hết nhiệm kỳ của ông Trump. Theo Reuters, dự luật được thông qua với tỷ lệ sít sao, 214 phiếu thuận và 212 phiếu chống, và sẽ sớm được chuyển đến Nhà Trắng để Tổng thống Donald Trump ký ban hành. Dự luật trên đã được Thượng viện phê chuẩn vào tuần trước. Kết quả tại Hạ viện khép lại bế tắc chính trị kéo dài từng khiến Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) phải đóng cửa một phần trong gần 3 tháng hồi đầu năm nay, do không giải quyết được vấn đề ngân sách cho lực lượng thực thi nhập cư.

Tại bang Nam Carolina, sự ủng hộ của Tổng thống Trump đã không thể giúp Phó thống đốc Pamela Evette giành đa số phiếu bầu trong đảng Cộng hòa. Do đó, bà Evette và Tổng chưởng lý Nam Carolina Alan Wilson sẽ phải bước vào vòng bỏ phiếu bổ sung ngày 23.6 để chọn ra người đại diện phe Cộng hòa tranh cử chức thống đốc bang.

Nhìn chung, loạt trận bầu cử sơ bộ vừa qua phần nào phác họa cục diện giằng co trước thềm tổng tuyển cử tháng 11. Theo các chuyên gia, trong bối cảnh biến động chính trị trong nước và quốc tế đang tác động trực tiếp đến đời sống người dân Mỹ, cử tri sẽ đặc biệt quan tâm đến năng lực của ứng viên khi đưa ra cách giải quyết những vấn đề sát sườn, thay vì đặt nặng vào những lý thuyết xa xôi hay câu chuyện đời tư.